"El vestuario está trabajando bien; hay mucha motivación por afrontar este año", así se ha mostrado Pablo Siles, jugador del filial de la UD Almería, durante una conversación con los medios oficiales del club rojiblanco en la que ha asegurado que los canteranos están terminando "de poner el equipo a punto y con muchas ganas de afrontar la primera jornada contra el Mancha Real".

El futbolista natural de Motril no tiene ninguna duda de que el Almería B volverá a apostar por una idea de fútbol alegre, ya que, en su opinión, en el conjunto de la Academia hay "una plantilla muy completa". Además, tal y como ha comentado, los amistosos que se están disputando "vienen bien para coger minutos y conocer a los compañeros". En este sentido, ha exclamado: "Seguro que llegamos a la primera jornada como un cañón".

Pablo Siles, que ha estado cedido la dos pasadas campañas, afronta el ejercicio 2020-2021 en Almería con "muchas ganas". En este sentido, ha explicado: "Por así decirlo, es la última bala que me queda para poder afrontar alguna temporada". Todo ello con la idea de poder cumplir con los objetivos en el aspecto colectivo.

Precisamente, el jugador granadino vivió la temporada pasada un ascenso a Segunda División B con la camiseta del Linares Deportivo. Así pues, ha señalado algunas claves para poder atravesar el camino de una meta a largo plazo tan ambiciosa como esa: "Es un trabajo de cada semana. En casa hay que hacerse fuerte y fuera hay que saber en todo momento el partido que estás jugando".

En la línea de lo anterior, Siles recomienda que los canteranos "no se achanten" en los encuentros oficiales, puesto que "la gente en Tercera va fuerte". No obstante, no tiene ninguna duda de las capacidades del plantel rojiblanco. "Tenemos un equipo muy bueno y tenemos que, por lo menos, igualar al contrario en intensidad y ganas. Si lo hacemos, seguro que la balanza se decanta para nosotros", ha concluido.