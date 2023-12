Garitano: "Aquí solo vale ganar"

No fue un día fácil para Gaizka Garitano, que vio cómo su equipo se marchaba una vez más de vacío esta temporada y con su derrota en el Cívitas Metropolitano se le sigue resistiendo la primera victoria en Liga. A pesar de ello, quiso sacar cosas positivas y llegó a afirmar que "el equpo está dando hechuras de poder competir contra cualquiera". Sin embargo, el vasco es consciente de "aquí solo vale ganar".

Análisis: "Hemos hecho muy bien partido, venimos haciendo buenos partidos, pero no encontramos el premio. Por unas cosas o por otras el equipo está dando hechuras de poder competir contra cualquiera. Hoy creo que hemos hecho un buen partido, pero al final después de todo lo hecho nos marchamos con las manos vacías. Orgullo del equipo, del trabajo que ha hecho, pero un poco triste porque no hemos podido puntuar habiendo hecho un partido como el que hemos hecho".

Ocasiones: "Hemos sacado catorce córners, hemos tirado dieciocho veces. Hemos dominado mucho, en muchas fases hemos jugado bien, pero aquí solo vale ganar. Ellos han ganado y merecer en el fútbol merecer no vale para nada. Hemos concedido dos goles demasiados sencillos al principio del partido y ellos las dos primeras veces que han llegado han hecho gol, eso les ha facilitado mucho. Y a partir de ahí creo que hemos sido mucho mejores en todo, pero por una cosa o por otra no conseguimos ganar y eso que el equipo da buena imagen y da la imagen de ser un equipo que está bien, que estamos en buen momento y estamos poniendo los partidos muy difíciles a todo el mundo. Pero aquí solo se vive de ganar, de dar imagen no se vive".

Calendario: "El calendario no me preocupa mucho porque estamos bien, venimos de hacer un gran partido contra el Betis en casa. Un partido parecido al de hoy en el que parecía increíble que no hiciéramos gol, veníamos de jugar bien contra la Real Sociedad, en Getafe. No me preocupa el calendario porque estamos bien, me preocupa lógicamente que tenemos muy pocos puntos, que no somos capaces de ganar y nosotros vivimos el día a día, no estamos para mirar mucho al futuro. El equipo trabaja bien, entrena bien todos los días, compite bien y en la situación en la que estamos solo miramos a hoy, mañana a entrenar bien, intentar seguir mejorando e intentar recuperar a los lesionados de gravedad que tenemos que nos puedan ayudar un poco más. Pero el futuro cuando tienes cuatro puntos y vas el último no hay un futuro demasiado lejano. Es vivir el día a día al máximo"