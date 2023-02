Inagroup El Ejido Futsal mantiene intacto el sueño del play off (3-0)

El Inagroup El Ejido Futsal se niega a dejar de soñar con sacar su billete para el play off de ascenso a la máxima categoría. Y es que si dos temporadas los celestes rozaron la proeza en su estreno en Segunda División, por qué no ilusionarse con que sea este el año en el que dar el gran salto, codeándose con los más grandes del fútbol sala español. De esta manera, el conjunto ejidense no falló ante su público ante el Gran Canaria, actual colista si bien la pasada jornada remontaron en su casa ante el Benavente, otro de los equipos que está luchando por la permanencia.

Un triunfo que mantiene a los de José Escrich a tan solo dos puntos del play off de ascenso después de que el Unión África Ceutí que tampoco falló en su visita al Leganés y venció por tres a seis. Quien no hizo sus deberes fue el O Parrulo, que empató en su visita al Benavente para, empatado con 34 puntos con los ceutíes, pasar a ser el equipo que marque las posiciones de play off y al que este Inagroup El Ejido Futsal visitará la próxima semana en un duelo clave por seguir soñando con el ascenso, ese que tiene cada vez más entre sus manos Peñíscola por la vía rápida.

Sin duda, una grata noticia para el conjunto dirigido por José Escrich que encadena su cuarta semana puntuando y que ante Gran Canaria demostraron que hay que tenerles seriamente en cuenta en la intensa batalla por tocar las puertas de la élite del fútbol sala nacional.

José Escrich avisó en la previa que no quería que los suyos se confiaran por medirse a uno de los equipos localizados en la zona baja de la tabla. Y vaya si le hicieron caso. Tan solo iban tres minutos de partido cuando Pele adelantó a los celestes aprovechándose del juego de cinco de Gran Canaria, que Jesús Méndez Álamo puso en marcha desde el primer momento.

Los locales dominaban a su rival, que tuvo en Lucas a uno de sus principales activos y de los que más probó a Jesús, quien en esta ocasión partió de inicio en esa rotación que Escrich está llevando a cabo. Los ejidenses pudieron marcharse al descanso con una mayor ventaja, pero el colegiado anuló el gol de Chus en una falta pegada a la línea del área.

El guion del segundo acto, en el José Escrich puso a Manolo en la portería, no varió, continuando la apuesta visitante de contar con portero-jugador en cada ataque. Y tanto jugar con fuego lo acabaron pagando los canarios. Así, superada la media hora de partido Motos no perdona para sin portero mandar el balón al fondo de las mallas.

Los celestes tenían el partido aparentemente controlado, si bien Manolo tuvo que realizar alguna que otra parada importante para mantener el cerrojo ejidense. Y si los dos primeros goles llegaron por ponerse en riesgo los amarillos, Josete sentenció el encuentro con el tercero en una acción idéntica, anotando desde su propia área para que, ya sí, fuera imposible que los tres puntos se marcharan de El Ejido. Tres puntos con los que seguir soñando con el ascenso a la máxima categoría una semana más.