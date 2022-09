Una incógnita de Almería

Una vez que vaya avanzando la competición, Rubi tendrá su once tipo más o menos formado más allá de las habituales sanciones, lesiones o incluso rotaciones. Sin embargo, la marcha de Umar Sadiq y las incorporaciones de los últimos días de mercado invitan provocan que el catalán vaya modificando las próximas alineaciones hasta dar con un ecosistema que haga bueno a todas las piezas. El técnico de Vilasar de Mar ya dijo esta mañana que el dibujo no le importa demasiado, centrándose más en quiénes son los once que mejor esté y qué más se adapte a lo que pide cada partido.

Y si ya suele ser difícil adivinar un once en cualquier equipo, la dificultad aumenta con la alineación que saque el preparador rojiblanco el lunes (21:00 horas) frente a Osasuna. La plantilla volvió a encerrarse esta mañana para no dar pistas, siendo una incógnita tanto el dibujo como las piezas, máxime al estar Centelles, De la Hoz y Eguaras entre algodones. La posible ausencia del valenciano no preocupa en exceso al estar para el lateral o carrilero izquierdo un Akieme que está volviendo a su mejor versión. Sin embargo, si el cántabro y al navarro no se recuperan a tiempo, Rubi tendría un problema en el centro del campo.

Una de las opciones pasa por retrasar a Samu para que haga ese trabajo más sucio, que ya realizó en su primer curso teniendo a Morlanes de escudero. Tampoco se descarta la presencia en el once de Guedes o Svidersky, algo más remoto al no haber ni debutado ninguno de los dos. Sí que cobra más fuerza alinear a uno de los dos formando con dos mediocentros, independientemente de si atrás hay dos o tres centrales. Lo que sí parece más difícil es que jueguen o Samu o Guedes o Svidersky solos como único mediocentro con solo dos centrales por detrás.

Ely se ha entrenado con normalidad, máscara incluida, y su presencia en el once se da prácticamente por segura junto a Babic, máxime con el rendimiento que está dando el ex del Alavés. Las actuaciones que está protagonizando Fernando provoca que Pacheco tenga que seguir viendo los partidos desde el banquillo, completando esa parte de atrás Pozo por la derecha y Akieme por la izquierda.

Con Guedes, Svidersky y Kaiky disputándose un hueco (en el caso de que De la Hoz o Eguaras no lleguen a tiempo), Robertone como un fijo en la mediapunta y Ramazani como faro en el ataque ya sea partiendo desde uno de los costados o como punta en caso de formar con el 1-5-3-2, Baptistao, Embarba, Vinicius, Sousa y Traoré se disputan los otros dos puestos. El ex del Espanyol cuenta con muchas papeletas para estrenarse tanto en el once como en el Power Horse Stadium tras su buena actuación en Valladolid, dependiendo la titularidad de los otros nombres en parte de cómo lleguen De la Hoz y Eguaras, lo que determinará en buena medida el dibujo final. Sea como sea todo, hace indicar que tanto Vinicius como Traoré, las últimas entradas junto al lesionado Melero, tendrán sus primeros minutos, ya sea partiendo desde el inicio o entrando en el segundo acto.