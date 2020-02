Un inoportuno bache celeste

Nunca antes, en esta presente temporada 2019-2020, el Club Deportivo El Ejido había enlazado dos jornadas consecutivas en blanco. El pasado domingo lo hizo tras caer por 2-1 en casa del Mancha Real, feudo al que los del Poniente almeriense llegaban tras perder su primer duelo como local ante el Atlético Malagueño (0-1). Un bache inesperado y, sin duda, muy inoportuno para los de David Cabello en un tramo clave de la campaña.

La Asociación ‘Activa Tu Ocio y Di Capacitados’ visita Santo Domingo Nuevas sesiones del programa de hábitos de vida saludable Un Día con el CD El Ejido, con el patrocinio de La Unión Junior. Un grupo de usuarios de la asociación ejidense Activa Tu Ocio y Di Capacitados estuvo en el Estadio de Santo Domingo compartiendo con el primer equipo una saludable y divertida mañana. Allí conocieron un poco más sobre la entidad celeste, viendo un entrenamiento. Para coger fuerzas antes de comenzar la actividad física, los chicos y chicas asistentes disfrutaron de un desayuno saludable con fruta y tomate de la tierra. La jornada continuó con una visita a vestuarios, sala de entrenadores y de fisioterapia o sala de trofeos y finalizó con un calentamiento.

Aunque en lo que a cifras se refiere, el cuadro celeste cuenta aún con margen de error para seguir manteniéndose en las posiciones de play off de ascenso a Segunda División B, no le conviene lo más mínimo seguir cediendo terreno ante sus perseguidores. El Motril ya está a solamente dos puntos del segundo clasificado, un CD El Ejido que debe ponerse las pilas, tratar de recuperar la mejor versión que no ha estado mostrando estas dos últimas semanas y encarar con confianza lo que le viene en el calendario.

Los de Cabello se verán las caras en un corto plazo con rivales de los puestos bajos antes de recibir al líder Linares el próximo 1 de marzo. El domingo recibe a las 17:00 horas al Alhaurín, visitará Porcuna y posteriormente recibirá al Polideportivo Almería el Día de Andalucía. Tres encuentros en su estadio municipal de Santo Domingo en las siguientes cuatro jornadas.