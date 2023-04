Kaiky, convocado por Brasil para el Mundial sub-20

A pesar de estar siendo su participación con la UD Almería bastante escasa, Kaiky continúa entrando en los planes de la selección brasileña sub-20. Así, el central ha sido citado por Ramon Menezes para el Mundial de la categoría que se disputará del 20 de mayo al 11 de junio en Argentina. El futbolista que llegó este verano procedente del Santos ya fue llamado para la concentración que el combinado brasileño completó en España entre el 15 y el 27 de abril, si bien el zaguero finalmente no asistió a esta.

Los veintiún futbolistas llamados por Ramon Menezes tienen que presentarse el 8 de mayo para comenzar la preparación del torneo en Granja Comary, por lo que de finalmente acudir se perdería la práctica totalidad de lo que resta de temporada.

La selección brasileña está encuadrada en el grupo D junto a Italia, Nigeria y República Dominicana, siendo una de las grandes favoritas, aún no contando con algunas de sus grandes estrellas como Endrick, del Palmeiras y cuyo fichaje por el Real Madrid para 2024 fue oficializado por el conjunto blanco a finales del pasado año, o Vitor Roque, del Athletico Paranaense.

