El Unión Viera manda al Almería femenino a Primera Nacional (2-0)

Se acabó la aventura del Almería femenino en Segunda RFEF. A falta de una fecha para despedir el campeonato, en la que sumará los tres puntos al medirse al ya retirado Santa Teresa, las rojiblancas confirmaron este sábado su descenso a Primera Nacional después de caer en su visita al Unión Viera en la que era toda una final por la permanencia. El conjunto que dirige Álvaro García Búrdalo vivió una semana más la cara amarga del fútbol, encadenando once jornadas sin conocer la victoria.

En apenas cinco minutos las rojiblancas lograron llevar la primera ocasión de peligro cuando Paqui se la dio a Jessi y el disparo de la murciana fue mandado a saque de esquina por la guardameta canaria. Pero fue tan solo un espejismo. Las rojinegras no tardaron en hacerse con el dominio del partido. De esta manera, antes de cumplirse los primeros diez minutos de juego Sarah despejó de puños un saque de esquina para acabar con la acción de peligro.

Pero lo peor estaba por venir. Apenas se habían superado los diez primeros minutos cuando el Unión Viera iba a gozar de una pena máxima por manos de Marion. Desde los once metros no iba a perdonar Patri, quien mandó el balón al fondo de las mallas a pesar de que Sarah le adivinó las intenciones. Las canarias estaban logrando una victoria vital en la pelea por la salvación que mandaba a las almerienses a Primera Nacional.

Les costó responder a las almerienses, que hasta casi diez minutos más tarde no gozaron de una nueva ocasión en una falta lejana que Paqui mandó al larguero. Sin embargo, una vez más se trató de un nuevo espejismo. Así, antes de que se cumpliera la media hora de partido Paula logró ampliar distancias con un gran zurdazo, tras pérdida de Marion, que mandó a la escuadra. Todo ello cuando un par de minutos antes ya pudo hacer el segundo con un disparo desde fuera del área que se marchó por encima de la portería almeriense.

La victoria estaba siendo cómoda para las canarias, si bien no se conformaban con el resultado. En el minuto 35 lo intentaron con una falta lejana que detuvo Sarah sin grandes complicaciones. Ya en el descuento la local Sara lo intentó a pase de Paula, pero no llegó a conectar el remate. Con los dos goles de ventaja a favor del Unión Viera concluyó el primero tiempo en el Alfonso Silva.

Le tocaba a las rojiblancas jugarse la vida en el segundo tiempo, que necesitaban remontar para evitar el descenso a Primera Nacional. Pero el guion del partido casi ni varió a la vuelta de vestuarios. Eran las canarias quienes llevaban la iniciativa del partido. En el minuto 54 las almerienses lo intentaron una falta botada por Jessi desde el centro del campo que remató fuera una jugadora visitante.

Minutos más tarde la ocasión fue para las locales con un pase de Manu a Cande en el que se anticipó Sarah. Respondieron las almerienses con un lanzamiento de falta de Lorena que se perdió por línea de fondo. Pero las mejores ocasiones seguían teniendo color rojinegro. Superada la hora de juego Ame mandó por encima del larguero una falta desde el centro del campo que buscó sorprender.

Las canarias buscaban con insistencia el tercero, estando a punto de hacerlo Paula con un disparo desde la frontal que mandó al larguero. Las almerienses trataban de acercarse a la meta local, pero no gozaron prácticamente de ninguna ocasión. Las rojiblancas no lograron evitar la enésima derrota, encadenando once jornadas sin vencer, para certificar su descenso a Primera Nacional antes de sumar los tres puntos ante el retirado Santa Teresa la próxima semana en la última fecha del campeonato en la categoría de bronce.