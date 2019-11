El orgullo de la Comarca de Nacimiento

El club lleva el nombre de la comarca y la comarca es el referente de Almería en el mundo del kenpo: Club Río Nacimiento. Abrucena como cuna y Fiñana como epicentro. Dos municipios de la sierra norte de la provincia donde se aglutinan los mejores kenpoístas almerienses. Como muestra un botón: Lourdes y Manuel José se han traído una buena cosecha de medallas del Campeonato de Europa que han disputado con la selección española en tierras portuguesas.

“En Fiñana practican este deporte muchos niños y jóvenes así como algunos adultos. Además, gente de otros pueblos de la comarca se han interesado ya que es la única zona de Almería dónde se practica esta modalidad”, dice Lourdes, a la que le complementa José Manuel: “Abrucena, de donde es nuestro entrenador, Jesús Olivares, es la cuna de este arte marcial”. Los dos fiñaneros, con un oro y dos bronces colgados del cuello, explican las virtudes del kenpo: “Mezcla técnicas de combate milenarias con principios científicos modernos de pelea con el fin de ser lo más efectivo posible. En competición existen las katas, la defensa personal y el combate. Dentro de cada una de estas categorías el competidor se va enfrentando a un rival y de entre los dos los jueces deben elegir a uno, así se deben ir pasando rondas hasta la final”, como han hecho ellos en Vila Franca de Xira.

A pesar de que viven por y para su deporte, ambos son conscientes de que están disfrutando y sacándole todo el jugo posible a su deporte, pero les va a ser imposible desarrollar una vida como deportistas profesionales, algo que sí se puede hacer en kárate, judo o taekwondo. “Dedicarnos profesionalmente a la competición es algo imposible, no hay becas, no recibimos remuneración a cambio, ya que el kenpo no es un deporte de masas”, explica Manuel José, algo que no corta su ilusión y sus ganas de seguir progresando y llenando sus vitrinas de trofeos.

Con esa ilusión, les llegó la oportunidad a finales del año pasado de vestir la elástica nacional e ir haciéndose hueco en las competiciones internacionales más importantes de su categoría. “En octubre de 2018 participamos en la Copa de España, donde se escogieron los miembros de la selección española para el Mundial de 2019. Después de todo el verano entrenando, conseguimos ser seleccionados y desde entonces damos lo mejor en cada competición para seguir representando a España”, relata orgullosa Lourdes. “La experiencia en Portugal ha sido única, me gusta mi deporte y es un honor poder representar a España como miembro de la selección. Siento que aunque los resultados podrían ser algo mejores, hemos realizado un buen trabajo al igual que el resto de nuestros compañeros. Había un gran nivel también por parte de los demás países y allí hemos ido a aprender. En este europeo han participado veintiún países y más de ochocientos competidores”, enumera Manuel, lo que es un buen termómetro del éxito conseguido por estos dos fiñaneros con esas seis medallas.

Lourdes María Olea "Competir de forma profesional es imposible, no es un deporte que tenga becas”

Para 2020 ya hay un nuevo objetivo entre ceja y ceja: el Campeonato del Mundo de Túnez. Manuel José y Lourdes disfrutan ahora del éxito obtenido y se refugian en la guarida de los kenpoístas almerienses, Fiñana, para mejorar día a día como deportistas y ser el mejor ejemplo de decenas de jóvenes participantes que también quieren defender con orgullo del nombre de su comarca, de su club.