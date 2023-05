Óscar Fernández pondrá fin a su etapa en el filial

La estrepitosa temporada protagonizada por el Almería B comienza a traer consecuencias. Según ha podido saber Diario de Almería, Óscar Fernández no continuará el próximo curso al frente del filial rojiblanco después de no haberlo metido siquiera en el play off de ascenso a Segunda RFEF, firmando una de sus peores campañas. Con contrato hasta el 30 de junio, la vinculación entre ambas partes no se extenderá, poniendo fin a su etapa al frente del conjunto indálico.

Por otra parte, el club se encuentra en búsqueda del mejor perfil para hacerse cargo del equipo con el objetivo de lograr subir a Segunda RFEF, reduciendo de esta manera el gran salto existente en la actualidad entre el filial y el primer equipo.

El técnico valenciano llegó al conjunto almeriense en el verano de 2019 para entrenar al primer equipo rojiblanco después de su etapa en la cantera del Atlético de Madrid, si bien con el cambio de propiedad en pleno mes de agosto le impidió comenzar la temporada. Dos años después, tras no lograr con Nandinho el ascenso a Segunda RFEF retornó al club indálico, si bien lo hacía para dirigir al filial que competía la quinta categoría del fútbol español.

En su primera temporada al frente del filial logró dejar en cuarta posición en el grupo IX de Tercera RFEF, quedándose a las puertas del ascenso a Segunda RFEF tras ser eliminado en la última ronda ante el Utebo al no valerle el empate a uno al finalizar esa temporada regular en mejor posición que los rojiblancos. Aquel curso anteriormente había superado al Marbella, prórroga incluida, y al Huétor Tájar por uno a dos a ambos.

Si entonces no le salieron bien las cosas a un filial diseñado para ascender con solvencia a Segunda RFEF, aún peor le han ido las cosas esta temporada. Ni los refuerzos de jugadores que llegaron esta pasado verano para estar en dinámica de primer equipo como Svidersky, Gui Guedes y Milovanovic, estos dos últimos durante medio curso, han evitado la debacle del Almería B, que ni siquiera logró este curo disputar el play off de ascenso.

Una temporada en la que el conjunto rojiblanco, a pesar de la inversión realizada con la llegada incluso de futbolistas procedentes de Brasil como Wellington, Carlão o Keven Vinicius, ni por asomo ha visto cumplidas sus expectativas. Tan malo ha sido el curso que incluso ha sufrido más derrotas, trece, que victorias cosechadas, doce.