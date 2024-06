Lasarte: "Parece de todo menos un partido de Tercera RFEF"

Sentimentalismo: "Es bonito, cuando veo a Mario o Adri. Han tenido su recorrido dentro del fútbol. Ha sido una semana muy diferente a la del Atlético Malagueño. Uno se concentra y no piensa en lo demás. LA gran conclusión es que se ha vivido una fiesta del fútbol, espero que en Jaén sea igual"

Afición visitante: "A nadie le sorprende, he estado en muchos desplazamientos de ese tipo. Ha sido bonito, prefiero vivir un partido así de bonito. Parece de todo menos un partido de Tercera RFEF. Espero que podamos disfrutar del mismo ambiente en La Victoria".

Veteranía rival: "Sí que pesa porque por eso lleva tres empates en el play off, eso es lo que le está dando esa ventaja de en la prórroga poder pasar. Seamos optimistas".

Empate: "Parece que el empate vale en la prórroga, en los noventa minutos no le vale al Jaén. Si el llama conservador a tirar diez veces a puerta".

Golpes encajados: "Somos un filial, tenemos doce jugadores que pasan de juveniles. Cuando haces cambios buscas que pasen cosas, pero cerramos peor y hacemos cosas que de inicio no estamos tan desajustados. Hemos demostrado que en ninguno de los tres partidos el Real Jaén ha sido superior"

No fue el día soñado para el Almería B , al que se le acabó escapando el triunfo en el último momento cuando los rojiblancos iban a golpear primero también ante el Real Jaén. A pesar de ello, Alberto Lasarte , quien llegó a afirmar que "parece de todo menos un partido de Tercera RFEF", quiso mostrarse optimista de cara al choque de vuelt. " Estamos dentro de la eliminatoria ", llegó a afirmar el técnico jienense del conjunto rojiblanco.

Roberto Peragón: "Almería formará parte de mi vida para siempre"

Análisis: "Al final son eliminatorias complicadas, una primera parte en la que se especulaba con el resultado y luego se van dando otras. Muy contento por haber contrarrestado los goles de ellos, seguir en la misma línea y salir".

Rival: "Se ve claramente a lo que estamos jugando, hemos exigido al equipo contrario. El Almería B tiene chavales con piernas capaces de generar ocasiones, son capaces de hacerte daño y vamos a intentar ganar en casa".

Equipo: "Me quedo con la reacción y poco más, el equipo ha sido capaz de tener confianza. Las condiciones del campo todo ha sido perfecto, lo único ele clima.

Afición: "La sensación ha sido de agradecimiento, saber que podemos hacer muchas cosas bien".

Ascenso: "Desde que pisé Jaén todos sabemos lo que es el Real Jaén, cuando ste equipo prácticamnte ni existía. La historia y los títulos están bien para respetarlos, cuando nos dan el primer golpe sobreponersel. Lo que espero que sea un final feliz. El Almería B tiene sus virtudes, tiene que quedarse ese aura de haa ver si lo conseguimos, esperar a ver lo que pasa".

Condiciones: "Hay que tener en cuenta todo, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Hoy se ha visto que las dos plantillas están aquí por méritos. Ellos son una plantilla joven, tendrán sus puntos negativos y puntos a favor. Desde que he llegado a Jaén tengo la obligación de ganar y lo único que esperamos es que se dé".

Empate: "Creo que el empate es justo, justo o no justo poco podemos cambiar y creo que los dos equipos han dado muestras del peligro que tienen. Creía que iban a buscar algo más el resultado. En cuanto a Almería para mí es agradecimiento puro y duro a donde estaba. Vine con 19 años al Juan Rojas, fue parte de mi vida. Estoy agradecido de cada sitio en el que he estado. Era todo proyecto y las siguientes veces quee he vuelto siempre han sido cosas muy emotivas, es una provincia y una ciudad que formará parte de mi vida para siempre".