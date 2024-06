El Almería B afronta una nueva batalla por subir a Segunda RFEF

Continúa en marcha la hora de la verdad, el momento decisivo de la temporada en el quinto escalón del fútbol español y en el que está prohibido fallar. En esa situación el Almería B afrontará desde este este domingo otra nueva batalla en la lucha por subir a Segunda RFEF, esa categoría tan necesaria y ansiada por el filial indálico. Los rojiblancos recibirán a las 12:00 horas al Real Jaén en el Power Horse Stadium para disputar el encuentro de ida de la segunda eliminatoria del play off de ascenso.

Los rojiblancos llegan al choque después de haber eliminado el pasado domingo al Atlético Malagueño, al que lograron imponerse tanto en el duelo de ida como en el de vuelta, disputado este último en tierras malacitanas y en el que los almerienses consiguieron remontar el gol inicial de los blanquiazules. Más tuvieron que sufrir los jienenses, quienes tuvieron que llegar a la prórroga para dejar en el camino al Torre del Mar. Los de la capital del Santo Reino empataron tanto en la ida como en la vuelta, que concluyó sin goles al término de la prórroga logrando los lagartos hacerse con el pase gracias a su mejor clasificación en el campeonato.

Cita que ni mucho menos será fácil para el conjunto dirigido por Alberto Lasarte, quien durante su comparecencia no dudó en colgar el cartel de favorito a su rival. Los rojiblancos volverán a medirse a uno de los cuatro equipos a los que no han sido capaces de vencer durante el campeonato, tal como les sucediera ante el Atlético Malagueño. De esta manera, los almerienses pretenden sacarse una nueva espinita como ya hicieran como los blanquiazules, a los que de no meterles gol alguno en la competición doméstica consiguieron mandar el balón al fondo de las mallas en cinco ocasiones y lograron llevarse los dos encuentros.

El Almería B, incapaz de ganar al Real Jaén en Liga

Los almerienses tan solo lograron sumar un punto en su visita a La Victoria y eso que lograron adelantarse en el marcador en la primera mitad con un tanto de Marcos Peña. Sin embargo, en la recta final vieron como los jienenses conseguían igualar la contienda gracias a un gol de Brian, dejando a los rojiblancos sin la victoria. Mientras, en el choque de la segunda vuelta fueron los lagartos quienes consiguieron llevarse los tres puntos gracias a un solitario tanto de Migue García a falta de poco más de un cuarto de hora para que concluyese el partido en el Anexo.

Así, los rojiblancos querrán tomarse venganza de lo sucedido en el campeonato, en el que el equipo de Alberto Lasarte tan solo no ha conseguido imponerse en ni una sola ocasión a cuatro equipos (Atlético Malagueño, Juventud de Torremolinos, Real Jaén y Mancha Real). Y actuarán una vez más en el Power Horse Stadium, que se abrirá por tercera vez en la presente temporada para acoger un encuentro del filial indálico y donde los unionistas no conocen la derrota en ninguno de sus dos partidos disputados ahí hasta la fecha este curso.

⌛️ Se acerca el momento de saltar al césped y tenemos que deciros algo, rojiblancos...#MadeInAlmería 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/uwSuTDZeye — UD Almería B y Academia UD Almería (@AcademiaUDA) June 1, 2024

Pero el choque de este domingo no será uno cualquiera, esperándose un gran ambiente en el feudo almeriense. No es para menos, puesto que hasta 1500 seguidores jienenses se darán cita en tierras almerienses y estarán ubicados en fondo sur después de que la entidad rojiblanca enviara 500 entradas más, aunque estas al precio de diez euros en lugar de los cinco euros que costaba cada entrada de la primera remesa. Mientras, finalmente el club almeriense no venderá entradas para la afición local, pudiendo tan solo tener acceso sus abonados que serán ubicados de nuevo en la grada de preferencia.

Para este encuentro en principio Alberto Lasarte no cuenta con ninguna baja, recuperando a Luis Lara después de que se perdiera el pasado duelo ante el Atlético Malagueño al no llegar a tiempo tras tener que ser sustituido al descanso en la ida. Asimismo, el técnico jienense del conjunto rojiblanco aseguró el pasado viernes que tiene varias dudas de cara a la alineación titular. Aunque parece que en ella sí aparecerán nombres como el de Marcos Peña o Marezi, quien partió de inicio en los dos partidos frente a los blanquiazules en detrimento de Rachad, máximo goleador de los rojiblancos con trece tantos.

Por su parte, los jienenses también llegan a la cita con prácticamente con todos sus hombres disponibles. Asimismo, con respecto al once es bastante probable que Roberto Peragón saque uno idéntico al del último encuentro al partido frente al Torre del Mar o muy parecido. De hecho, Óscar Lozano, quien llegara a pasar años atrás por el filial rojiblanco, fue la única novedad que introdujo en el choque de vuelta frente a los malagueños con respecto al de ida en el que los lagartos empataron a uno después de que su rival igualase el partido desde el punto de penalti en el último minuto.