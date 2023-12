El Almería B continúa abonándose al empate en Jaén (1-1)

Tan solo un punto pudo sumar el Almería B, que se está abonando al empate con hasta tres consecutivos, en la visita al Real Jaén. Los rojiblancos, que este domingo vistieron de negro, lograron adelantarse en el marcado con un gol de Marcos Peña al cabecear un saque de esquina. Pero en la recta final el conjunto indálico vio como se le escapaba el triunfo, igualando los jienenses igualaron el encuentro con un tanto de Brian. Un resultado que mantiene al filial una semana más fuera de los puestos de play off.

Los rojiblancos afrontaban en tierras jienenses un encuentro de gran importancia en la lucha por el play off. No era para menos, los almerienses se enfrentaban al quinto clasificado del que tan solo le separaba un punto. De esta manera, el triunfo permitiría al conjunto indálico regresar a los puestos de privilegio de los que salieron en su anterior desplazamiento tras empatar en Motril. Mientras, los blancos defendían su posición y querían darle una alegría a su afición después de tropezar la pasada semana en la visita al Torre del Mar.

Alberto Lasarte no podía contar en esta ocasión con su máximo goleador, el hispanomarroqui Rachad, al encontrarse con el primer equipo del conjunto rojiblanco con el que debutó a sus dieciocho años en el empate frente al Betis. Mientras, recuperaba a una de sus principales piezas en la defensa como Paco Sanz después de que el central cumpliera sanción ante el Torreperogil.

Fueron los largatos quienes tuvieron la primera ocasión del partido con un remate con la testa de Brian, quien un minuto más tarde lo intentó de nuevo con un disparo dentro del área que se estrelló en el larguero. Todo ello cuando ni siquiera se habían cumplido los diez primeros minutos. Estaban poniendo en aprietos los jiennenses al filial. Superados los veinte primeros minuto el conjunto blanco volvió a llegar, forzando en esta ocasión el saque de esquina.

A vestuarios con ventaja

Sin embargo, serían los almerienses quienes lograran adelantarse en el marcador cuando en el 33' Marcos Peña remató de cabeza un saque de esquina y acabó batiendo al meta local. Pero los jienenses no tardaron en reaccionar con una ocasión de Óscar Lozano, quien llegara pasar por el Almería B, que detuvo Bruno. El propio Óscar Lozano en el minuto 43 tuvo en una pared con Brian la última del primer tiempo, pero volvió a toparse con la intervención del guardameta del conjunto indálico. Con la mínima ventaja para los almerienses ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

Trataron de encontrar la reacción los locales nada más volver de vestuarios, aunque Bruno atajó una vez más. Le estaba costando generar ocasiones a los jienenses, quienes superada la hora de juego realizaron sus dos primeros cambios. Pero en el minuto 68 la tuvo Mario Martos con un disparo que se marchó por encima del marco almeriense. No obstante, el conjunto que dirige Emilio Fajardo no estaba siendo capaz de igualar el encuentro.

Pero cuando todo parecía que los almerienses se iban a reencontrar con la victoria llegó el tanto del Real Jaén. Fue Brian quien en el minuto 82 igualó el encuentro, siendo un duro golpe para los almerienses al escapársele un triunfo clave en la lucha por un billete para el play off. Justo entonces los locales se quedaron en inferioridad numérica por la expulsión de Diego en una trifulca. Los visitantes estuvieron a punto de llevarse los tres puntos en el último minuto, pero el meta Javi Sánchez estuvo sensacional. Ya no se volvió a mover el marcador y el Almería B se tuvo que conformar con un punto, tercero seguido, en la visita a un rival directo en la lucha por el play off como el Real Jaén y pasan una semana más fuera de los cinco primeros puestos.