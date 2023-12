El Almería B busca regresar a puestos de play off en Jaén

Partido clave el que afronta el Almería B este domingo, el cual dará comienzo a las 16:00 horas. Los rojiblancos visitan al Real Jaén, el actual quinto clasificado y del que tan solo les separa un punto, con la mente puesta en regresar a los puestos de play off. Unas posiciones a las que volvería después de salir de ellas hace dos semanas con su tropiezo en Motril, donde el conjunto indálico tan solo pudo lograr un empate en el Escribano Castilla.

Los rojiblancos acuden a La Victoria después de haber igualado sus dos últimos encuentros disputados hasta la fecha, el último de ellos en casa ante el Torreperogil. A pesar de no poderse llevar el triunfo, el conjunto indálico encadena ya ocho jornadas sumando y tan solo ha sufrido una derrota en la presente temporada. Por su parte, los jienenses cayeron en su visita al Torre del Mar y vieron como se cortaba su racha de victorias que se quedó en tres.

Además, será un encuentro especial para Alberto Lasarte, entrenador del filial indálico, puesto que visitará su tierra y en el pasado llegó a pertenecer al club jienense. No obstante, cuando el balón comience a rodar lo emocional quedará al margen y los almerienses, que aún no conocen la derrota como visitantes, tratarán de conseguir una victoria de vital importancia en la lucha por el play off.

Asimismo, los rojiblancos afrontarán la cita con la ausencia del delantero hispanomarroquí Rachad, que está trabajando y siendo convocado por el primer equipo ante las bajas en ataque. Mientras, Lasarte sí podrá contar con el central Paco Sanz después de que la pasada jornada cumpliera sanción por su expulsión por doble amarilla en la visita al Motril. Por su parte, después del partido de este domingo los almerienses ya no volverán a jugar hasta dentro de dos semanas al aplazarse su encuentro del próximo miércoles ante el Málaga City.