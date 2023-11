El Almería B, a prolongar la racha en Motril

Transcurridas ya diez jornadas del campeonato en el grupo IX de Tercera RFEF, el Almería B se encuentra en su mejor momento de la temporada. Los rojiblancos ocupan ya una de los puestos de play off y encadenan ya seis semanas sin conocer la derrota, las tres últimas con victoria. Es por ello que conjunto que dirige Alberto Lasarte, quien el pasado curso entrenara al histórico juvenil División de Honor, visita este domingo (17:00 horas) al Motril con el objetivo de prolongar su racha.

Los rojiblancos viajan hasta tierras granadinas con una importante ausencia como es la de Rachad, quien se encuentra concentrado con la selección marroquí sub-20 que está disputando en Túnez un torneo organizado por la Unión de Federaciones de Fútbol del Norte de África. Asimismo, el técnico jienense ha vivido una semana un tanto atípica al ejercitarse hasta siete de sus futbolistas con el primer equipo que dirige Gaizka Garitano como consecuencia del parón de selecciones.

Por su parte, el Motril llega a la cita en el Escribano Castilla a tan solo tres puntos de los puestos de play off, pero en su peor momento después de encadenar cuatro jornadas sin ganar. Los blanquiazules no conocen la victoria desde que el 15 de octubre vencieran uno a dos al Real Jaén en La Victoria y vienen de perder sus dos últimos encuentros frente al Torre del Mar y al Mancha Real. De esta manera, los granadinos, séptimos tras diez fechas disputadas, quieren reencontrarse con la victoria para no alejarse de la zona alta de la clasificación.

Además, el filial rojiblanco viaja a Motril con el ánimo de resarcirse de la derrota sufrida la pasada temporada en el Escribano Castilla y que dejó a los almerienses con mínimas opciones de disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF. Se trata de una visita que al conjunto indálico no se le da nada bien, habiendo vencido tan solo en una ocasión en la localidad granadina como fue en la temporada 2017/18, la del ascenso a la extinta Segunda División B, cuando venció cero a tres con un tanto de Sekou y un doblete de Darío Guti.