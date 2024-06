Al Almería B se le escapa el triunfo en el último momento ante el Real Jaén (2-2)

Con la miel en los labios se quedó el Almería B, que a punto estuvo de golpear primero ante el Real Jaén como ya sucediera en la eliminatoria frente al Atlético Malagueño. Pero en el último minuto apareció un exrojiblanco como Óscar Lozano, quien pasara por el filial almeriense años atrás, para dejar a los de Alberto Lasarte sin victoria. Josema adelantó a los rojiblancos, si bien los jienenses no tardaron en igualar con un tanto de Adri Paz y volviendo a adelantar a los locales Valen, el héroe contra los blanquiazules.

Partido de vital importancia que el tenía que afrontar una semana más el Almería B, que continuaba con su lucha por hacerse con un billete a Segunda RFEF. Si siete días atrás había conseguido superar al Atlético Malagueño, uno de los equipos a los que no había logrado vencer durante el campeonato, ahora le tocaba otra prueba de fuego ante uno de los claros aspirantes a subir a la cuarta categoría del fútbol español como el Real Jaén. Los rojiblancos se medía al segundo clasificado y a otro de los cuatro equipos que no había sido capaz de vencer durante el curso regular.

Para esta cita tan importante Alberto Lasarte apostó por un once prácticamente idéntico al que consiguió vencer en la ida de la anterior eliminatoria frente al filial blanquiazul. Tan solo un cambio hubo en la alineación titular de los rojiblancos con respecto al duelo frente a los malaguistas. Fue Marcos Peña la única novedad, volviéndose a quedándose en el banquillo una vez más Josema. Mientras, con respecto al choque del pasado domingo también introdujo tan solo un cambio, dando entrada a Luis Lara, quien volvía tras recuperarse de sus molestias, y quedándose fuera de la convocatoria Ballestero.

Mientras, los jienenses salieron con el mismo once que empató en la ida frente al Torre del Mar y que a punto estuvo de hacerse con la victoria en tierras malagueñas, si bien un tanto de penalti de su rival en el último minuto les privó de llevarse el triunfo. Así, Juanma Porro volvió a partir de inicio después de que la pasada semana lo hiciera en su lugar Óscar Lozano, quien pasara por el filial rojiblancos años atrás y llegara a debutar con el primer equipo a las órdenes de Lucas Alcaraz.

Podría parecer que partían como favoritos los jienenses, puesto que fueron quienes quedaron en segunda posición durante el campeonato. Pero fueron los almerienses quienes disfrutaron de la primera ocasión del encuentro, cuando ni siquiera se habían disputado los cinco primeros minutos, con un disparo dentro del área de Joan con la diestra que se marchó por encima del marco visitante. Intentaron responder los lagartos con un centro desde el costado diestro, pero acabó taponando el balón Aarón Romero.

Marcos Peña evita el tanto del Real Jaén

Fue entonces cuando los visitantes gozaron de la ocasión más clara del choque hasta el momento. A balón parado los jienenses estuvieron cerca de hacer el primero, teniéndola Fernando al caerle el balón desde el saque de esquina, si bien acabó taponando su disparo Marcos Peña cuando los almerienses para evitar el susto. Más tarde, también lo intentaron desde el saque de esquina los rojiblancos que fue botado por Peñalver y rematado Marezi, tocando en un rival para forzar un nuevo saque de esquina.

También la tendría poco después el portugués Hugo Neves, quien probó fortuna con un disparo de larga distancia que se marchó demasiado alto. Luis Lara también pudo tener una nueva ocasión alcanzado el primer cuarto de hora, si bien le acabó robando el balón un rival. Mientras, el extremo luso la tuvo una vez más tras internarse en el área, si bien el guardameta repelió su disparo con la pierna. Poco a poco el conjunto indálico comenzaba a llegar con mayor peligro, aunque le costaba disparar entre los tres palos.

Antes de cumplirse los veinte primeros fue el capitán Aarón Romero quien la tuvo dentro del área, a pase de Luis Lara, aunque su disparo se marchó fuera. No fue hasta el 22' cuando los jienenses volvieron a disponer de una ocasión con un disparo de Migue García que acabó perdiéndose por línea de fondo. Los rojiblancos estaban llegando más, si bien les estaba costando encontrar el gol. De esta manera, superada la media hora le cayó el balón a Joan, quien se encontraba libre de marca, y puso un centro que se paseó por el área jienense sin encontrar rematador.

También probó suerte Marcos Peña con un disparo de larga distancia, si bien su tiro se marchó demasiado alto. Por su parte, no fue hasta falta de poco más de cinco minutos para pasar por vestuarios. Fue Adri Paz quien la tuvo con un lanzamiento de falta que acabó perdiéndose por línea de fondo. En el minuto 40 los visitantes también avisaron con un centro de Migue García, aunque acabó paseándose por el área del conjunto indálico.

No obstante, estaba siendo el equipo dirigido por Alberto Lasarte el que estaba llevando el protagonismo del partido. Así, en el 41' Hugo Neves y Aarón Romero protagonizaron una jugada en la que puso el centro el segundo, aunque no lo llegó a rematar nadie. Mientras, tan solo un minuto más tarde fue Cantón quien la tuvo, tras un nuevo pase de Hugo Neves, sacando un rival su disparo. Al rechace lo intentó Aarón Romero, pero su disparo se marchó alto.

Todo apuntaba a que ambos equipos iban a poner rumbo a vestuarios sin que se moviera el marcador, si bien los almerienses pretendían que no fuera así. De esta forma, en el último minuto del primer tiempo Aarón botó un saque de esquina que remató de cabeza Paco Sanz, despejando de puños el guardameta. El balón le acabó cayendo al propio Aarón, quien puso un centro raso que atrapó el portero. Mientras, justo en el último minuto del descuento la volvieron a tener los rojiblancos a balón parado con un saque de esquina que colgó Peñalver y cabeceó de nuevo Paco Sanz, marchándose su remate por encima del marco. Sin goles ambos conjuntos enfilaron rumbo a vestuarios y con todo por decidirse en la segunda mitad.

En la misma salieron los almerienses de vestuarios, estando a punto de gozar de una ocasión de peligro nada más reanudarse el juego gracias a un robo de Cantón, si bien cerró bien la defensa jienense. Aunque el que la tuvo fue Hugo Neves, cuando apenas se había sobrepasado el minuto 50, con un disparo que se estrelló en un lateral. Fue entonces cuando Aarón Romero puso un centro raso para Marezi, si bien el serbio se encontraba en posición antirreglamentaria.

Se estaba resistiendo el gol en tierras almerienses. Y los rojiblancos se iban a topar con su primer contratiempo después de que Luis Lara, quien ya se perdió el encuentro de vuelta de la anterior eliminatoria al estar tocado, tuviera que abandonar el terreno de juego tras recibir un golpe. Su lugar lo iba a ocupar Valen, el héroe frente al Atlético Malagueño dos semanas atrás. Los jienenses probaron suerte con un lanzamiento de falta desde el centro del campo que colgó Adri Paz, si bien el balón acabó paseándose.

Josema, quien había salido desde el banquillo, adelanta al Almería B

Mientras, superada la hora de juego avisaron los jienenses con un disparo de Álvaro Muñoz que desvió el meta Bruno, cayéndole el rechace a Fernando, si bien el futbolista visitante estaba en fuera de juego. Pero el gol no se hizo más de rogar. El banquillo le volvió a surtir efecto a Alberto Lasarte y en el 66' Josema, a pase de un eléctrico Valen, mandó el balón al fondo de las mallas desatando la euforia en el graderío. Los rojiblancos habían conseguido golpear primero, si bien ni mucho menos el partido estaba definido.

Prácticamente nada más sacar de centro los visitantes los almerienses recuperaron el balón y Cantón le puso un pase en largo a Valen, pero el guardameta se acabó adelantando en la salida para evitar la ocasión de peligro. Sin embargo, se iba a repetir el guion del choque de ida frente al Atlético Malagueño y tan solo unos minutos más tarde del gol de los rojiblancos los jienenses igualaron la contienda. Fue Adri Paz, quien se encontraba sin oposición alguna dentro del área, el que consiguió batir a Bruno, quien llegó a tocar el balón con la pierna si bien no fue suficiente, tras rematar un pase de Mario Martos.

Valen vuelve a aparecer

Pero una vez más iba a ser el día de los almerienses y el choque aún no estaba definido. Así, como si la película del encuentro frente al Atlético Malagueño se estuviera volviendo a repetir a falta de menos de diez minutos para el final volvió a aparecer Valen. El extremo toledano puso la cabeza para rematar un medido centro de Aarón Romero y volver a poner en ventaja a los almerienses. El filial estaba volviendo a dar una alegría a su afición en el Power Horse Stadium, donde durante el presente curso tan solo ha podido disfrutar de una alegría del primer equipo.

Aunque ni mucho menos se rindieron los de la capital del Santo Reino, quienes trataron de generar ocasiones sin demasiado éxito. De esta manera, tuvieron una peligrosa llegada en la que salió bien Bruno para evitar el tanto. Sin embargo, en el último minuto iba a acabar apareciendo un exrojiblanco como Óscar Lozano para igualar el encuentro cuando todo apuntaba a que iban a ser los rojiblancos quienes golpeasen primero y desató el delirio entre los aficionados visitantes.

Ambos equipos no cesaron en el intento y lucharon por hacerse con la victoria. De esta manera, en el descuento la tuvo Hugo Neves con un disparo desde la frontal que acabó marchándose por encima del marco visitante. Los jienenses también lo intentaron, si bien no terminaban de probar al meta Bruno. De esta manera, no se movió más el marcador y todo tendrá que decidirse en el choque de vuelta que se disputará el próximo fin de semana en tierras jienenses.