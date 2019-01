Un partido crucial para el CD El Ejido

Tras caer por 1-0 en casa del filial sevillista la semana pasada y encadenar su sexto duelo sin saber lo que es ganar, el CD El Ejido afronta este domingo (17:00) el choque que le medirá al Atlético Sanluqueño en Santo Domingo, con la mente puesta en reencontrarse con el triunfo. “Después del varapalo en Sevilla teníamos muchas ganas de volver a jugar en casa y poder brindarle nuestra primera victoria a la afición desde que Carlos y yo estamos en el banquillo”, comentaba José Sevilla, que encara su cuarto duelo como entrenador del cuadro celeste en 2ª B.

Como ya es tradición, desde que comenzó la temporada, el conjunto almeriense volverá a tener numerosas bajas, recordando el entrenador virgitano que “entre la gente que tenemos lesionada y sancionados es muy difícil hacer una convocatoria con jugadores de la primera plantilla. Pero bueno, también disponemos de un filial, que conozco perfectamente y lo está haciendo muy bien en su categoría y no habrá ningún problema si tenemos que llamar a algún jugador, como va a ser de nuevo en este caso. Sancionados tenemos a Tomás y Sergio Sánchez, mientras que lesionados están Fermín, Molo, que no están aún al cien por cien. También Carlos Rodríguez, con molestias. Tampoco sabemos si vamos a poder disponer de Kiu, ya que estamos pendientes del transfer, pero somos lo que somos, estamos los que estamos y los que tenemos que dar la cara este domingo”.

"Tenemos muchas bajas, pero estamos los que estamos y tenemos que dar la cara el domingo”

Sevilla, al igual que todos sus jugadores, es consciente de que esta cita ante los gaditanos es crucial, y como bien recalca, “llevamos haciendo hincapié toda la semana en que para nosotros es un partido muy importante. Primero porque jugamos en casa, segundo porque llevamos tiempo sin ganar y tercero porque es un rival ahora mismo directo. No sumaríamos solo tres puntos, ganaríamos tres pero un rival directo dejaría de sumarlos”. El técnico celeste sabe que tendrá que hacer cambios en el once y admite que “tendremos que modificar jugadores, que estaban jugando en una posición y tendrán que hacerlo en otra, pero como dije tenemos al filial. Fede lleva dos semanas con nosotros y ahora mismo es el recambio natural de Samu Corral, ahora mismo no tenemos otro punta en la plantilla”.

Pese a la adversidad que suponen las bajas, José Sevilla asegura estar “esperanzado de que este domingo se logre el triunfo en casa”. Para ello tendrá que imponerse a un rival que acaba de cambiar de técnico, afirmando que “cuando llega un entrenador nuevo siempre cambia algo. Con ideas nuevas siempre existe una activación extra por parte de los jugadores, pero no creo que sea muy diferente a lo que se estaba viendo antes. No me preocupa, me fijo más en mi equipo, conociendo siempre las virtudes y defectos del contrario”.

Ambos se verán las caras en un terreno de juego que está en malas condiciones, aunque Sevilla informa que le consta que “se está trabajando y hay una mejoría, pero aún no está del todo bien”. Lo mismo admitía sobre la labor del club en el mercado invernal, que es “difícil” pero que “se está haciendo todo lo posible”.