Después de protagonizar un arranque liguero ilusionante, sumando siete puntos de nueve posibles, el Club Deportivo El Ejido se topó en la cuarta jornada de competición con la primera piedra en su prometedor camino. Los celestes probaron por primera vez el amargo sabor de la derrota en este curso 2020-2021 tras caer por 2-1 en el último suspiro, y de penalti, del partido que le midió al gallito UCAM Murcia en La Condomina.

"Sabíamos dónde veníamos y contra quién competíamos. Creo que durante 65 o 70 minutos tuvimos el partido controlado. Nos encontramos con el golazo de Leo, pero creo que fuimos más incisivos y más profundos que ellos en la primera parte. En la segunda empezamos bien, pero a raíz de los cambios ellos ganaron más profundidad. Encontraron esas vías por fuera y en el único error que cometimos se nos fueron dos puntos que hubiesen sido buenos para nosotros, sobre todo en este campo", comentaba Tito García Sanjuán sobre el partido que su equipo empezó ganando y que controló hasta una recta final en la que todo el esfuerzo celeste se quedó sin premio alguno.

"Es para quitarme el sombrero con mis jugadores una vez más, pero al final UCAM Murcia te gana el partido porque es un auténtico equipazo"

El técnico maño considera que el CD El Ejido hizo "un buen partido, exceptuando un par de fallos", y destaca que "en los últimos minutos el UCAM, en su casa, con los jugadores que tiene, te arrincona". Sobre la capacidad goleadora de los suyos, cuestionada por un periodista en sala de prensa tras el encuentro en el feudo universitario, García respondía tajante que "llevamos ocho goles, creo que somos el equipo más goleador de la categoría. Que nos falte gol no creo que sea la expresión. Llevamos ocho goles con ocho jugadores diferentes. Habrá días que tengas más efectividad, quizás falta de picardía en los minutos finales sí que nos puede faltar y por ahí es por donde se nos fueron".

La derrota en La Condomina es solamente una piedra en el camino, el míster del cuadro del Poniente almeriense recalcaba que "no tenemos otra, no podemos salir otra vez a jugar este partido. Nos ha ganado un equipazo, que está hecho para estar en cotas altísimas, para intentar el ascenso a Segunda División. El CD El Ejido ha competido, que esa es mi preocupación. Tenemos claras las ideas, aunque para mí perder no es normal, siempre quiero ganar, sea el rival que sea. Es una lástima que se nos fuese este partido al final. Asumimos errores propios y nos vamos sin el punto que teníamos que yo creo que era merecido".

Pese a que el gran trabajo realizado por el CD El Ejido en casa de uno de los equipos más fuertes del Grupo IV B de Segunda B no tuvo recompensa en forma de puntos, Tito García Sanjuán volvía a destacar a sus jugadores: “El plan lo teníamos muy claro, lo hemos llevado a cabo y es para quitarme el sombrero con mis jugadores una vez más , pero al final te ganan el partido porque es un auténtico equipazo”.