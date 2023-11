El Poli Almería se abona al empate sin goles también ante el Motril (0-0)

Se está abonando al empate sin goles el Poli Almería, que por tercera semana consecutiva sumó un punto con idéntico resultado en el grupo IX de Tercera RFEF. En esta ocasión los rojiblancos de pantalón azul igualaron ante el Motril, que encadena ahora seis encuentros sin conocer la victoria y se aleja de los puestos de play off. Unas tablas con las que el conjunto que dirige Carlos Hinojo continúa invicto esta temporada en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles.

El conjunto que dirige Carlos Hinojo afrontaba un duelo complicado ante uno de los equipos que se encuentra luchando por un billete para el play of como el Motril. Pero los granadinos no llegaban a la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, donde los almerienses aún no conocían la derrota, en su mejor momento después de encadenar cinco jornadas sin vencer. Los blanquiazules estuvieron a punto de ganar la pasada jornada, pero un gol de Abel Mellado en el último minuto les impidió llevarse los tres puntos ante el Almería B.

No tardaron en tener la primera los visitantes. Ni siquiera se había cumplido el primer minuto del encuentro cuando Cobo la tuvo en un disparo desde la frontal que se estrelló en la madera y por muy poco no acabó entrando. Los rojiblancos de pantalón azul respondieron minutos más tarde, pero se toparon con la reacción del guardameta Prieto. Los almerienses comenzaban a llegar más a campo rival, aunque le costaba generar ocasiones de peligro.

Eran los granadinos quienes estaban gozando de las mejores ocasiones. De esta manera, en el minuto 12 la tuvieron con un disparo de Pablo Muñoz que cruzó de más. Más tarde los blanquiazules avisaron una vez más, en esta ocasión con un tiro de Jordi que se marchó fuera. Mientras, antes de llegar a la media hora el primero estuvo en la cabeza de Illescas, pero su remate se perdió por la línea de fondo. No obstante, también lo intentaron los almerienses con un disparo de Linares que se marchó demasiado alto.

Las mejores ocasiones son visitantes

Los visitantes estaban ejerciendo un mayor dominio, haciendo intervenir al meta Álvaro Sáiz que en el 31' tuvo que meter la mano para evitar el gol de Niki con un disparo dentro del área. Fue entonces cuando los rojiblancos se encontraron con el contratiempo en forma de lesión de Álex Medina, que dejó su sitio a Anás. También pudieron adelantarse en el marcador los pupilos de Carlos Hinojo, quienes tuvieron el primero en un remate de cabeza de Pablo Checa que sacó Prieto con la mano para enviar el balón a saque de esquina.

Sin embargo, las últimas ocasiones del primer tiempo las protagonizarían los visitantes. Primero en el minuto 41 con un cabezazo de Mode en un saque de esquina que se perdió por línea de fondo. Mientras, dos minutos más tarde la tuvo Pablo Muñoz tras un mal despeje de la zaga almeriense, pero su disparo lo blocó un defensa rojiblanco. De esta forma ambos equipos pusieron rumbo al túnel de vestuarios sin que se moviera el marcador.

Los almerienses salieron más enchufados al segundo tiempo que en la primera mitad, teniéndola en una falta prácticamente desde la frontal que lanzó Juanmi, pero se estrelló en la barrera. Superada la hora de juego los rojiblancos gozaron de una clara en un disparo dentro del área de Joselu que se estrelló en la madera. Se estaba resistiendo el gol en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, si bien los locales seguían intentándolo.

De esta forma, probó fortuna Juanmi en el minuto 70 con una falta botada por Juanmi que despejó la zaga visitante. Más tarde, en el minuto 75 la tuvo una vez más de falta Juanmi, pero el guardameta detuvo sin complicaciones. También tuvo la suya el Motril en una falta, pero esta se perdió por línea de fondo. Justo en el 85 la tuvieron los almerienses con un disparo de Álvaro Cruz, justo cuando acababa de realizar un doble cambio, que detuvo el guardameta.

Pero el marcador no se movió y tal como sucediera dos semanas atrás el Poli Almería lograba sacar tan solo un punto, empatando por tercera jornada consecutiva, mientras que el Motril encadena su sexto encuentro sin ganar. La próxima fecha a los rojiblancos les tocará visitar tierras jienenses para medirse al Torreperogil, mientras que los granadinos recibirán en el Escribano Castilla al Torredonjimeno.