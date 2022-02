El Poli El Ejido, ante otro partido que vale más de tres puntos

El sufrimiento seguramente se instale ya hasta el final de la temporada en el seno del Polideportivo El Ejido, en una temporada demasiado convulsa e irregular, que encarando ya su tramo final ha ubicado al equipo de Fran Alcoy, en buena medida por méritos propios aunque hay que reconocer que también asolado por momentos de mucha mala suerte, en una comprometida situación clasificatoria. Pero que se afronte con mucho más optimismo y garantías el último tercio del campeonato, ese que les mandará a Tercera o les permitirá repetir en Segunda RFEF el curso próximo, depende en buena medida de doblegar al Calvo Sotelo de Puertollano (domingo, 17:00), otro rival directísimo que llega a El Ejido antes de que los celestes inicien una serie de partidos contra contrincantes más fuertes sobre el papel.

Cuatro puntos separan a ambos equipos, por lo que una victoria este domingo para el cuadro del Poniente, obviamente, se antoja fundamental, tanto en lo relacionado con la pugna particular con el Puertollano como en general, pues significaría abandonar el puesto de promoción, ubicarse con unos más lustrosos 27 puntos a falta de 12 jornadas y, sobre todo, reforzar la moral de una plantilla que quedó muy tocada el pasado domingo, tras la derrota contra el Atlético Levante, sin haberlo merecido y siendo además perjudicados por la actuación arbitral.

De aquel choque se derivaron daños colaterales en forma de sancionados, dos, y uno de ellos además se perderá otros dos encuentros. Se trata del centrocampista Paco Tena, que vio la roja cuando el árbitro ya había pitado el final y fue preso de los nervios, una actitud que le ha costado un castigo de tres encuentros. Además, tampoco podrá estar Checa, expulsado durante el encuentro igualmente con roja directa. En cuanto a Gabi Ramos y Óscar, habrá que esperar a ver si alguno de ellos está listo ante sus sendas lesiones, aunque es poco probable.

En el aspecto positivo, Fran Alcoy recupera a un hombre muy importante en ataque, Dani Plomer, mientras que volverán a estar convocados los cuatro futbolistas argentinos y seguramente gozarán de minutos varios de ellos, auqnue no se espera a ninguno en la titularidad. Igual sucede con el delantero Allyson, quien todavía no ha debutado (si lo hicieron el pasado domingo los pibes Passarino, Romero y Palomeque). En cuanto a Paco Candela, último fichaje, sería sorprendente verlo en la citación, aunque no es descartable.

El partido de la primera vuelta finalizó con empate 1-1, gracias al gol de penalti que anotó Jorge García. Los castellano-manchegos llegarán con moral tras ganar en su campo al Toledo (2-1), triunfo que rompía una racha de cinco encuentros sin ganar (tres derrotas).