No puedo caminar diez metros

Éste puede ser perfectamente un motivo de consulta para el médico de atención primaria o el especialista. El prototipo es un paciente mayor normalmente, que refiere que no puede caminar, casi nada. “Puedo andar unos metros; si lo intento hacer deprisa, entonces recorro menos distancia. Me tengo que detener por el dolor que sufro en las pantorrillas. Entonces, me paro durante dos o tres minutos; me dejo caer en un coche o me siento en un banco, y se me pasa. Luego vuelvo a caminar como si me hubiera recuperado, pero a los pocos metros, vuelvo a notar el dolor y vuelta a empezar”.

Esa sintomatología corresponde a lo que en medicina se denomina claudicación intermitente.

¿Qué es?

Es la imposibilidad de caminar una distancia larga debido al dolor de las piernas, normalmente pantorrillas, que obliga a detenerse sin más remedio. Pasados unos minutos, el paciente reanuda la marcha y aproximadamente a la misma distancia de antes, vuelve a ocurrir lo mismo. También se denomina la “Enfermedad del mirón de escaparates” ya que la persona al tener que detenerse por fuerza y donde le pille, para no pasar vergüenza en medio de la calle, de pie como un pasmarote, se pone a mirar el escaparate que haya en las inmediaciones. Otras veces se dejan caer apoyados en un coche o en una pared.

El tipo de claudicación puede dividirse en función de la distancia que puede caminar en:

Claudicación de grandes esfuerzos: la persona es capaz de recorrer una distancia importante como 500 o 1000 metros y tener que detenerse. Se retoma la marcha pasados unos minutos.

Claudicación de moderados esfuerzos: la distancia a recorrer es amplia pero menor que la anterior. La clínica aparece a los 200 metros y le obliga a parar por el dolor.

Claudicación de mínimos esfuerzos: La distancia a recorrer es muy pequeña, 30-40 metros pero la sintomatología es parecida a los otros casos.

El dolor suele ser en las pantorrillas, las dos por lo general. El paciente lo refiere como un endurecimiento de los gemelos, como si se fueran a romper, por lo que tiene que frenar y dar descanso a las piernas. Si se camina más rápido o se sube una cuesta, los síntomas aparecen más rápido y se precisa más tiempo para que el dolor se alivie.

Causas

Pueden coexistir numerosas razones que provoquen la claudicación intermitente pero las más frecuentes se pueden resumir en dos: las de tipo vascular y las de tipo neurógeno.