Pulpileño en Copa: un partido inoportuno por el esfuerzo de cara a la liga

El partido de Copa frente al Castellón supuso una ilusión colectiva para Pulpí y su equipo de fútbol. Pese a que no fue posible doblegar al Castellón, tanto los futbolistas del Atlético Pulpileño como los 700 espectadores que se dieron cita en San Miguel se vaciaron en pro del objetivo. El esfuerzo fue grande y se va a notar en la preparación del partido liguero de este domingo nada menos que ante el líder del grupo V de Segunda RFEF, un Intercity que pondrá a prueba la fortaleza de la plantilla de Sebas López, quien reconoce abiertamente que "apenas vamos a poder entrenar porque los futbolistas necesitan recuperarse", amén de confirmar que contarán con varias bajas para el choque

"Nuestra liga es intentar salvarnos y el domingo tenemos un partido fundamental para nosotros", admite el preparador de los rojinegros. El míster fue sincero en los días previos al partido copero y lo es también tras su resolución, evidenciando que, pese a que "teníamos mucha ilusión por poder pasar la eliminatoria", el partido ante el Castellón era "para la gente que está trabajando y que no ha jugado en liga", por lo que "en el inicio pusimos a los jugadores que menos minutos tenían".

"Nuestra liga es intentar salvarnos y el domingo tenemos un partido fundamental para nosotros", admite el preparador de los rojinegros

Al hilo de la planificación de minutos para unos y otros jugadores, Sebas López explica que "los tiempos de juego de los jugadores en Copa los teníamos estipulados; había jugadores que queríamos darle unos minutos concretos para tenerlos preparados para el domingo", aunque "a algunos hemos tenido que cambiarlos porque ha habido alguna sobrecarga y algún golpe".

Al míster no le entusiasmó tener que jugar el partido copero en jueves, según dejó claro tras su disputa: "Cuando salió el calendario de Copa y a nosotros nos tocó un jueves, de cara a la configuración de la semana nos hizo daño, porque tuvimos que estructurar bien las piezas, con jugadores que no van a llegar al domingo, porque tienen problemas musculares o salen de lesiones". Así, no queda otra según sus palabras, "lo que queda hasta el partido de liga va a ser trabajo de recuperación porque no puedes ni entrenar prácticamente. Será trabajo de recuperación, masaje y un poco de activación, no tenemos otra opción".

"Tuvimos opciones en la segunda parte"

"Cuando vimos que estábamos dentro del partido intentamos cambiar la dinámica del juego, que la verdad es que no me estaba gustando", reconoce el entrenador sobre el encuentro de este jueves. "En la segunda parte hemos tenido la posibilidad de empatar e incluso de conseguir la victoria, pero no ha sido así, aunque asumimos riesgos y en alguna transición nos pudieron haber hecho el segundo".

A su juicio, "nos hemos enfrentado a un equipo muy práctico, un equipo que ha venido sabiendo lo que tenía que hacer y al final nos han ganado", sin obviar que "creo que nuestro equipo mereció algo más y hay que felicitar a los jugadores porque se vaciaron".