El Pulpileño iguala sin goles en El Palmar para seguir sumando (0-0)

No pudo lograr el Atlético Pulpileño una nueva victoria que unir a la de la pasada jornada frente al recién ascendido Montecasillas, que supuso el estreno de Paco Jurado en el banquillo del conjunto rojinegro. Pero los almerienses empataron sin goles en su visita a El Palmar, del que tan solo les separa un punto, para sumar por cuarta semana consecutiva. La mala noticia fue que el Plus Ultra consiguió su primera victoria de la temporada y deja a los rojinegros con tres puntos de ventaja sobre el descenso frente a los cinco de los que disponían en la anterior fecha del campeonato.

Hizo cambios Paco Jurado en su segundo once al frente de este Atlético Pulpileño, puesto que en esta ocasión no pudo contar con cato, dejando también en el banquillo a Izan Segura, uno de los goleadores en la contundente victoria de la pasada jornada. Los rojinegros buscaban continuar con la progresión vislumbrada en el encuentro frente al Montecasillas, pero no se encontraban acertados de cara a puerta. Tampoco su rival, que venía de caer derrotado en su visita al Racing Murcia y en la anterior fecha no puntuaron ante su gente frente a la Deportiva Minera.

De esta manera se llegó al tiempo de descanso sin que se moviera el marcador durante el primer tiempo, en el que el técnico visitante realizó su primera sustitución dando entrada a Fofana por Eloy. La segunda parte seguiría el mismo guión resistiéndose el gol tanto para los rojinegros como para los del municipio donde nació uno de los máximos referentes en la actualidad del tenis español como es Carlos Alcaraz. Así, el choque concluyó sin que ninguno de los contendientes lograra ver puerta y sumando un punto que tras la victoria del Plus Ultra no les sirve para alejarse de los puestos de descenso.