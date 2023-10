El Pulpileño estrena la era Paco Jurado con goleada ante el Montecasillas (4-0)

El Atlético Pulpileño hizo bueno el dicho de 'entrenador nuevo, victoria segura' y estrenó la era Paco Jurado, quien sustituye a Juanjo Asensio en el banquillo, con la primera victoria del curso. Los rojinegros, que no habían comenzado nada bien la temporada, golearon al recién ascendido Montecasillas para comenzar a remontar la situación e ir dejando atrás los puestos de descenso. Los almerienses sacaron tres puntos con los que suman ya seis unidades, aventajando en cinco la zona de la quema.

No comenzó nada mal el partido para los rojinegros, que a los dos minutos ya mandaron el primer aviso con un disparo de Eloy Jiménez que se marchaba rozando la madera. Más tarde, el Pulpileño tendría una doble ocasión primero con un nuevo tiro de Eloy que se estrelló en la madera y al rechace la tuvo Chumbi, pero le detuvieron el remate. Pero no tardarían los levantinos en adelantarse en el marcador. Vicente Meca, en el 22', recibía un pase milimétrico de Cristo Martín y el centrocampista no perdonó. En los últimos minutos del primer tiempo los almerienses iban a disfrutar de una pena máxima en la que Cristo Marín no iba a fallar, logrando engañar al portero.

El equipo del debutante Paco Jurado estaba viviendo un plácido encuentro que aún iba a ser más cómodo cuando superada la hora de juego Izan Segura cazó un balón en el área pequeña para ampliar distancias. No estaba siendo un buen encuentro de los visitantes, que a falta de trece minutos para el final se quedaron con uno menos después de que Molina viera la roja. La victoria estaba clara que se iba a quedar en el San Miguel, pero a falta de cinco minutos Fran Cortés, de penalti, hizo el cuarto. Victoria plácida de un Atlético Pulpileño que consigue su primer triunfo de la temporada coincidiendo con el cambio en el inquilino del banquillo.