El Pulpileño necesita levantar cabeza

Tan solo dos derrotas ha sufrido el Atlético Pulpileño en la presente temporada, si bien no se puede decir que esté viviendo un gran curso. Los rojinegros, dirigidos por Paco Jurado tras la destitución en la cuarta jornada de Juanjo Asensio, marchan en undécima posición superado ya casi el primer tercio del campeonato en el grupo XIII de Tercera RFEF, encontrándose a cinco puntos de los puestos de play off. Además, los almerienses llegan de sufrir dos duros tropiezos ante dos equipos que estaban en descenso como el Bullense, que rescató un punto en el último minuto en San Miguel, el Plus Ultra.

Es por ello que los rojinegros quieren y necesitan comenzar levantar cabeza desde este domingo cuando a las 16:30 horas reciban al Algar, otro de los equipos de la zona baja de la clasificación y que está en puestos de descenso. El conjunto murciano, recién ascendido, no pasa por buen momento y encadena cuatro jornadas sin ganar, las dos últimas con derrota, por lo que buscará reencontrarse con la victoria para salir de la zona roja de la tabla.

No será la primera vez en la que ambos equipos se vean las caras, puesto que coincidieron anteriormente en la antigua Tercera División e incluso en la Preferente Murciana. Fue en el curso 2018-19 la última ocasión en la que se enfrentaron y en la que ganaron los rojinegros tanto en la ida como en la vuelta, haciéndolo por dos a cero en el San Miguel y por uno a dos en su visita a tierras murcianas. Pero los almerienses no se fían y quieren hacer valer la estadística sobre el terreno de juego.