El Pulpileño hinca rodilla ante el colista Plus Ultra (1-0)

En las últimas semanas no se le está dando bien al Atlético Pulpileño jugar contra equipos de la zona baja de la tabla. Si la pasada jornada a los rojinegros se les escapó el triunfo en el descuento ante el Bullense, entonces colista, esta vez cayeron derrotados frente al Plus Ultra, el equipo que pasó a ocupar la última plaza. Un solitario tanto del local Legaz permitió que los tres puntos se quedaran en casa e hizo que los almerienses perdieran por segunda vez en la presente temporada.

Los rojinegros visitaban al Plus Ultra, que estaba en lo más bajo de la tabla, con la necesidad de reencontrarse con la victoria para no seguir alejándose de los puestos de play off. Pero el conjunto que dirige Paco Jurado, quien sustituyó en el banquillo a Juanjo Asensio tras cuatro jornadas, no iba a tener ni mucho menos un partido fácil. Prueba de ello ambos equipos se marcharon a vestuarios sin que el marcador se moviera en el primer tiempo.

No tardó en mover fichas el conjunto local, que antes de la reanudación realizó un doble cambio. Y la suerte le iba a acabar sonriendo al Plus Ultra, el cual se adelantó en el marcado cuando apenas se llevaban disputados diez minutos del segundo tiempo. Legaz fue el autor del tanto que complicaba el encuentro a los rojinegros, que les está costando arrancar esta temporada.

El marcador no se movió más y los tres puntos se quedaron en la pedanía murciana de Llano de Brujas. Una victoria que permite al Plus Ultra dejar de ser colista a la espera de los resultados del domingo. Mientras, el Atlético Pulpileño queda tocado con esta derrota y se vuelve a complicar el objetivo de conseguir un billete para el play off antes de recibir la próxima jornada al Algar, equipo que marca ahora mismo la permanencia en el grupo XIII de Tercera RFEF.