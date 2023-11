El Pulpileño busca una victoria que le acerque al play off

Tan solo una derrota ha sufrido el Atlético Pulpileño cuando se lleva disputado prácticamente un tercio de la temporada en el grupo XIII de Tercera RFEF. Sin embargo, los rojinegros no se encuentran en la zona de cabeza de la tabla y la pasada jornada dieron un paso atrás en su objetivo del play off después de que en el descuento se les escapara un punto ante el entonces colista Bullense. Es por ello que el conjunto almeriense no puede permitirse fallar este sábado cuando a las 16:00 horas rinda visita al Plus Ultra, el nuevo farolillo rojo.

Los almerienses afrontan un partido a priori asequible ante el equipo de la pedanía murciana de Llano de Brujas, si bien no se fían lo más mínimo después del tropiezo del pasado domingo. Pero el conjunto que dirige Paco Jurado, quien sustituyó en el banquillo a Juanjo Asensio, es consciente de que necesita comenzar a encadenar victoria si a final de temporada quieren volver a conseguir un billete para el play off. Los rojinegros, que ocupan la undécima plaza, están a cuatro puntos de la quinta plaza, por lo que no pueden fallar.

Por su parte, los murcianos llegan a la cita en lo más bajo de la tabla después de sufrir tres derrotas consecutivas, la última de ellas en su visita al Racing Murcia. De esta manera, este recién ascendido necesita conseguir una victoria, algo que tan solo ha hecho en una ocasión en estas nueve primeras jornadas y la cual logró frente al Muleño, para acercarse a los puestos de permanencia que marca el Algar y que tienen a tan solo tres puntos.