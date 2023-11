El Pulpileño, en busca de su segunda victoria consecutiva

El Atlético Pulpileño no estaba teniendo un buen inicio de curso, pero poco a poco parece que está revirtiendo la situación. Los rojinegros tan solo habían logrado una victoria hasta que la pasada jornada consiguieron su segundo triunfo del curso tras superar al Alcantarilla, que llegó a la cita como líder de este grupo XIII de Tercera RFEF. Tres puntos con los que los almerienses comenzaron a acercarse a los puestos de play off, que ahora tienen a dos unidades después de que el Real Murcia Imperial no pasara del empate en El Palmar.

Ahora a conjunto dirigido por Paco Jurado, que sustituyó en el cargo a Juanjo Asensio tras disputar las cuatro primeras jornadas, recibe este domingo (18:30 horas) al colista Bullense. Y lo hará con el objetivo de conseguir su segundo triunfo consecutivo por primera vez esta temporada después de que no lo lograra tras golear al Montecasillas. Además, los rojinegros todavía no conocen la derrota desde la llegada de su nuevo técnico.

A pesar de que los almerienses tan solo han ganado dos de sus partidos en este inicio de curso, tan solo ha sufrido una victoria y encadena seis encuentros puntuando. Así, los rojinegros son el rey del empate con hasta cinco, ocupando la décima posición con once puntos y teniendo siete de ventaja sobre los puestos de descenso que marca el Plus Ultra.