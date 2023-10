El Pulpileño quiere reencontrarse con la victoria ante el líder

No está siendo un buen inicio de temporada para el Atlético Pulpileño. Los rojinegros tan solo han conseguido una victoria en las siete primeras jornadas que se llevan disputadas en el grupo XIII de Tercera RFEF. Una situación que semanas atrás ya provocó movimiento en su banquillo, siendo cesado Juanjo Asensio y tomando las riendas del equipo Paco Jurado. Los del Levante Almeriense comenzaron esta nueva etapa logrando su primer triunfo del curso, pero no terminan de encadenar una buena racha.

Es por ello que este sábado los de Pulpí quieren reencontrarse con la victoria después de sus dos último empates sin goles. Pero los almerienses no lo tendrán nada fácil, puesto que desde las 17:00 horas visitan al líder Alcantarilla, que viene de golear tanto al Racing Murcia como a la Deportiva Minera. Todo ello mientras focos en el fútbol español estarán puestos en el Clásico que para esa hora ya estarán disputando en Montjuïc el FC Barcelona y el Real Madrid.

No obstante, los rojinegros tienen que volver a sumar de tres si quieren engancharse a la pelea por un billete para disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF, a la que quieren regresar después de perderla hace dos temporadas. Aunque no pasa por su mejor momento, el Atlético Pulpileño tan solo se encuentra a cuatro puntos de estos, por lo que un triunfo le podría permitir acercarse a la ansiada quinta plaza de la tabla.

Asimismo, si bien los almerienses tan solo han conseguido una victoria en este inicio de curso, también han cosechado una única derrota, la cual tuvo lugar en la segunda jornada frente a la Deportiva Minera en San Miguel. De esta manera, los rojinegros son duodécimos en este grupo XIII de Tercera RFEF con ocho puntos en su casillero.