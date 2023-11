El Pulpileño, el rey del empate, iguala ante el Algar (0-0)

No está siendo un buen inicio de temporada del Atlético Pulpileño, que se ha convertido en el rey del empate en el grupo XIII de Tercera RFEF y que este domingo igualó su encuentro por séptima vez en el presente curso. Los rojinegros tan solo consiguieron sumar un punto en casa frente al Algar, otro de los equipos de la zona baja al que a los almerienses les ha tocado medirse en las últimas semanas y a al que no pudieron marcar gol alguno.

Los rojinegros regresaban al San Miguel con el ánimo de resarcirse de sus dos últimos tropiezos y en especial del sufrido ante el Bullense que supuso que al conjunto que dirige Paco Jurado se le escapara la victoria en el descuento. Prueba de ello el Pulpileño tuvo la primera en los primeros minutos con un disparo de Dani Casado desde la frontal. Más tarde a punto estuvo de hacer el primero Cristo Martín, pero su tiro rozó la madera. También la tuvieron los almerienses en las botas de Eloy, aunque se le seguía resistiendo el gol.

Pero los visitantes también la tuvieron en las botas de Gabi, quien no logró materializar. Antes de llegar a la media hora de juego los rojinegros la tuvieron una vez más en un disparo de Eloy que rozó la escuadra y en un remate forzado de Chumbi que se fue alto. Antes de pasar por vestuarios Eloy logró batir al meta rival, pero su tanto fue anulado por posición antirreglamentaria. Sin goles se llegaba al tiempo de descanso, ampliando el tiempo de sequía del conjunto almeriense.

Negados de cara a puerta

La segunda parte siguió la misma tónica y la primera ocasión la protagonizó el Pulpileño. Apenas se llevaba un minuto desde la reanudación cuando Elliot Gómez robó en campo propio y probó fortuna con un disparo que se marchó fuera. Minutos más tarde los rojinegros volvieron a rozar el gol, pero un defensa visitante la sacó sobre la línea. Antes de llegar a la hora de juego la tuvo una vez más Eloy, pero se topó con la parada del guardameta.

También tuvo sus ocasiones el Algar, como en el minuto 54 en un disparo de Marty que se marchó por arriba y en el minuto 59 con un potente disparo de Lázaro desde la frontal. Por su parte, superada la hora de juego la tuvo Vicente Meca, pero su disparo por poco se marchó fuera. No estaba siendo el día de los rojinegros. De esta manera, otra vez Vicente Meca no tuvo fortuna y en una nueva ocasión su tiro se fue desviado. El encuentro estaba llegando a su recta final cuando la tuvo Paco López, sin éxito una vez más.

Justo un minuto más tarde Chumbi disfrutó de una ocasión manifiesta en la que no logró batir al portero rival, que sacó una gran mano. Restaban cinco minutos para el final cuando los locales se quedaron con diez por expulsión de Vicente Meca. Pero en el descuento los visitantes casi se llevaron los tres puntos con un disparo de Rivo que se fue a saque de esquina tras tocar en un defensa local. No se movió el marcador y los rojinegros se tuvieron que conformar con un punto mientras se sigue alejando de los puestos de play off y la próxima jornada tendrá que visitar al UCAM B.