Al Pulpileño le urge reencontrarse con el triunfo

Poco tiene que ver este Atlético Pulpileño con el que disputó el play off de ascenso la pasada temporada. Si en aquel entonces los rojinegros lograron situarse en la zona alta de la tabla a estas alturas, este curso no le están saliendo las cosas y están más cerca de los puestos de descenso, de los que tan solo les separan dos puntos, que de la quinta plaza, que tienen a ocho unidades. Es por ello que los almerienses necesitan con urgencia reencontrarse con la victoria para comenzar a revertir la situación.

Volver a vencer es lo que intentarán hacer los rojinegros este domingo (17:00 horas) cuando reciban al Lorca Deportiva, uno de los equipos de la zona alta de la tabla y verdugo el pasado curso en el play off. El conjunto que dirige Paco Jurado se medirá a los blanquiazules después de encadenar cuatro jornadas sin ganar, cayendo derrotado por la mínima la pasada jornada en su visita al UCAM B. Asimismo, los levantinos son el rey del empate, con hasta siete, en el grupo XIII de Tercera RFEF.

Por su parte, los lorquinos vienen de no vencer en las tres últimas jornadas, si bien continúan en la zona alta de la tabla al ocupar la cuarta posición con veintiún puntos. Pero los murcianos no se pueden despistar, puesto que tan solo tienen un punto de ventaja con respecto al primer equipo que se encuentra fuera de los puestos de play off como es el Real Murcia Imperial. De esta forma, los rojinegros tendrán a un duro adversario en el San Miguel para el objetivo de reencontrarse con la victoria.

Asimismo, el encuentro ha sido declarado como Día del Club, por lo que los abonados de la entidad almeriense tendrán que pasar por taquilla para asistir al duelo de este domingo. Cinco euros será lo que tengan que pagar, mientras que el precio de la entrada para los no abonados rojinegros es de diez euros.