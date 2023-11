El Pulpileño afronta la complicada visita al UCAM B

No se puede decir que esté siendo una buena temporada del Atlético Pulpileño, que tan solo lleva dos victorias en este casi primer tercio de curso y se encuentra algo alejado de los puestos de play off. Con el empate sin goles de la pasada jornada ante el Algar, los rojinegros están a siete puntos de la quinta plaza que ocupa el Cieza y no pueden permitirse fallar más. Todo ello cuando este domingo al mediodía afronten la complicada visita al UCAM B, segundo clasificado en el grupo XIII de Tercera RFEF.

A pesar de que el conjunto almeriense que dirige Paco Jurado, quien sustituyó tras la cuarta jornada a Juanjo Asensio, solo ha ganado dos encuentros este curso también ha sufrido dos únicas derrotas. Los levantinos se han convertido en el rey del empate, con hasta siete igualadas en estas once primeras fechas del campeonato en la quinta categoría del fútbol español. Pero los rojinegros, que cuentan con la baja de Vicente Meca después de su expulsión la pasada jornada, necesitan comenzar a encadenar victorias para reengancharse en la lucha por el play off.

Por su parte, el filial del conjunto universitario viene de ganar por la mínima la pasada jornada en su visita al Racing Murcia y encadena cuatro semanas sumando. Los murcianos están a tan solo dos puntos del liderato que ocupa la Deportiva Minera, por lo que buscarán la victoria para auparse a lo más alto de la tabla si pincha el actual primer clasificado. Pero los almerienses se encuentran más necesitados y tratarán de vencer otro curso más en su visita al UCAM B, al que se impusieron la pasada temporada por la mínima.