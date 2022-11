“En Radioestadio hemos ‘fabricado’ un sonido propio, somos reconocibles”

Tras cinco años como director de Radio Marca y conductor de su buque insignia, Marcador, Edu García regresó en 2021 para ponerse al frente de Radioestadio, su segunda etapa en la cadena, pues ya condujo este programa en su anterior paso por Onda Cero (94/00).

El paradigma fútbol/radio de ahora no es el de aquella etapa...

Y tanto. En Radioestadio contamos el debut de Raúl González en La Romareda y aquel partido no se vio por la tele, fíjate si ha cambiado la cosa. Luego llegó el pay per view y te costaba 14 euros ver a tu equipo. Luego llegó la dispersión horaria y ahora la gente ve el fútbol en 360º, de forma poliédrica: mientras lo ve, lo escucha y lo comenta. A la radio no le ha quedado más remedio que adaptarse. Ahora nos hemos acoplado a una sucesión de partidos y a programas de 8 o 10 horas, cuando antes duraban 4 o 5.

"El público al que le gusta la radio deportiva sigue siendo fiel hagamos lo que hagamos; la radio se ha adaptado y el consumidor ha dicho que se queda con nosotros"

¿Sigue viva la radio deportiva?

–Mucho. Hemos conseguido seguir fidelizando a los oyentes. Más de 5 millones de españoles escuchan la radio deportiva en el fin de semana, aunque ahora en teoría no somos tan imprescindibles. Antes si no tenías un programa de radio para contar los resultados o seguir la quiniela mientras veías a tu equipo en el campo, no te enterabas, porque no había redes sociales ni internet. Pero el público al que le gusta la radio deportiva sigue siendo fiel hagamos lo que hagamos. Hemos cambiado los hábitos. Ahora tiene más peso la opinión, la participación, las redes sociales, el análisis… hemos ido compensando, la radio se ha adaptado y el consumidor ha dicho que se queda con nosotros.

Compiten contra dos ‘gigantes’, ¿cómo logran hacerse hueco?

La clave ha sido ‘fabricar’ un sonido propio y ser reconocibles. Es verdad que los programas de la competencia son sólidos, están muy fuertes y tienen detrás el respaldo de dos emisoras potentísimas, pero nosotros con nuestra velocidad, nuestro vértigo, nuestro descaro, nuestra capacidad para cubrir y llegar a todo, con nuestro sistema de combinación del humor con la diligencia con nuestros oyentes... con todo eso hemos logrado ser muy reconocibles y contamos con una audiencia muy fiel. Nos gusta mucho a nosotros, y nos lo pasamos muy bien.

Un almeriense contribuye a todo ello: Juan Andújar Oliver.

Andújar es, quizá, el más joven de todos nosotros, por esa actitud que tiene, ese espíritu maravilloso, que se adapta, que nos revoluciona, que sabe dónde está el momento radiofónico… Andújar es un espíritu joven y es un animal de radio. Lleva desde 1995. Fue colgar el pito y ponerse al micro. Es un tipo divertido que sabe defender a los árbitros, con espíritu crítico. Y un tío que se prepara mucho, no hay circular o normativa que se le escape. Nos tiene derechos como velas a través de la experiencia y la ilusión. Juan quiere protagonizar la radio del siglo XXI. Es el almeriense más universal que conozco junto a Bisbal.