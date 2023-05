Rubi: "En un 90% El Bilal no jugará esta temporada"

El técnico de la UD Almería ha comparecido este viernes en sala de prensa antes de la trascendental cita en la lucha por la permanencia que tendrá este sábado contra el Mallorca. Los rojiblancos regresan al Power Horse Stadium tras la derrota en Pamplona siendo conscientes de la enorme importancia de mantener los buenos números cosechados en casa para continuar un año más en la máxima categoría.

-¿Qué se puede esperar de este Almería-Mallorca?

Ánimos a tope, en principio quedan cuatro partidos y no hay tiempo que perder en desánimos. El equipo está con muchas ganas de que llegue mañana porque sabe que si gana dará un paso al frente muy importante. Dos equipos muy distintos, dos equipos que en su filosofía de juego hacen cosas muy buenas. Ellos son un equipo muy fuerte defensivamente, hasta me sale felicitarles porque han pasado una temporada sin aparecer por los puestos de abajo, siempre en situación cómoda y ya aviso que lo normal es que mañana hagamos pocas ocasiones de gol. Aviso porque es un equipo que dificulta, ojalá se vea un Almería que le salga todo y genere más de las que teníamos previstas, pero lo normal es que al Mallorca le hagan pocas ocasiones de gol. Nosotros posiblemente tendremos algo más el balón, vamos a ver cual de esas dos fuerzas se impone. Nosotros estamos pensando en que si hacemos un buen partido lo podemos sacar y veremos el final cerquita.

-¿Qué rival espera teniendo el Mallorca la permanencia sellada?

Partido clave sin duda porque jugamos en casa, jugamos con un equipo que podemos presentarle cara al Mallorca. Es importantísimo, de eso no hay dudas. El otro día vimos un Levante-Ibiza, el Mallorca va a competir muy bien aparte de que tienen legitimidad para estar ahí peleando por Europa.

-¿Podría El Bilal jugar algún partido antes de terminar la temporada?

En un 90% casi seguro que no. Tengo conversaciones dos o tres veces por semanas profundas con él y con el doctor, podríamos apurar y ver si llega al día del Espanyol. Lo dejo un poco abierto, pero antes seguro que no.

-¿Es el rival más o menos peligroso con el objetivo conseguido?

Lo más importante es que nos centremos en nosotros. Si me dices cuál es el mejor escenario no lo sé porque a lo mejor le saca más confianza, o no tan fuertes sin pisar tanto el acelerador. Nosotros nos esperamos el mejor Mallorca como me encontré un buen Osasuna. Depende más de nosotros qué Almería nos vamos a encontrar y eso es lo que nos va a llevar a la victoria.

-¿Qué lectura se puede hacer del rival?

Cada equipo tiene sus virtudes. Tenemos victorias de otra manera cada uno base su estilo donde cree que tiene la fuerza de sus futbolistas. Es un equipo muy bien armado a nivel defensivo. Luego no le preocupa si tiene más balón, lo han sabido exprimir y les ha valido para conseguir su objetivo.

-¿Cómo ve a su equipo en esta recta final de temporada?

Me dice el cuerpo que estamos batallando para llegar al fina con éxito. Nosotros vamos delante. Este partido nos abre un abanico muy bueno de sacar el objetivo, pero sabemos que eso no se va a acabar aquí. Hay que ser guerreros y estar fríos, veo mucho nerviosismo fuera de aquí. A veces puede hasta parecer que haya días que no estemos tan finos.

-¿Qué le diría a la afición antes de este partido? ¿Llegará Chumi?

Lo que quería transmitir es que vamos a intentar hacerle daño al Mallorca más a nivel ofensivo. Pero que seamos consciente de que es normal. Lo que no podemos permitir es no hacer ocasiones por su nivel defensivo. Empezar en este partido controlando bien a sus futbolistas desequilibrantes y el balón parado. Que la gente nos ayude porque son momentos en los que hay que estar más unidos que nunca. Chumi no. llega, vamos a ver si llega para San Sebastián.

-¿Qué le parece que haya tantas quejas entre los equipos de la zona baja?

Yo pondría en el saco a todos los que estamos abajo, si analizamos en todos se ha hecho campaña desde club o desde prensa menos nosotros. Nosotros también hemos visto jugadas. en las. que. no. nos han. beneficiado, pero nos hemos callado. Si todos han sido perjudicados quién ha sido el beneficiado. Si todo el mundo está perjudicado aquí nadie se ha beneficiado. Esto no va a hacer que rindan más o rindan menos. ¿Va a aprender a estudiar porque le grites? Yo creo que no.

-¿Hasta que punto le afecta al equipo el recurso por alineación indebida del Getafe?

Bastante indiferencia porque estamos muy centrados en lo nuestro, para mí son una muestra de seguridad, cuando estás buscando que el culpable sea el otro, entonces de eso el Getafe defiende su postura, a lo mejor tiene que justificarse para sus socios. Nos tendríamos que plantear si es una circunstancia que se diera durante un segundo, porque en un partido de Copa el perjudicado eres tú, pero en esta competición, estás beneficiando o perjudicando también a otros equipos.

-Necesita sellar la permanencia cuanto antes.

Nos lo merecemos todos los almerienses, la afición, vosotros, el club, y te diría incluso que por los contratiempos que hemos tenido este año. Soy bastante admirador de Unai Emery, me lo tomo como una motivación más para seguir adelante.

-¿Qué espera de la afición?

Nos hemos sentido muy a gusto todo el año y queremos acabar la faena bien. Fuera de casa el equipo no ha rendido como se esperaba, pero en casa la puntuación es difícil de repetir. No ha habido cosas que nos hagan estar nerviosillos. Si mañana ganamos es un día importante.

-¿Espera llegar a la última jornada con los deberes hechos?

Tiene un plus de importancia porque te abre un abanico, y quedarán nueve, es cierto que el del Valladolid es un enfrentamiento directo quiere decir que si lo ganas te va bien. Pero el rival también vendrá jugándose muchas cosas. Es una oportunidad de colocarnos con 39, no creo que pasen de 39-40. La semana pasada con mi cuerpo técnico repartimos seis puntos de nuestros rivales y sumaron incluso a 41. Veo que es muy difícil que lleguen a 41.

-¿Cómo ve desde la distancia la invasión de campo tras el Espanyol-Barcelona?

No porque estoy intentando que nuestros futbolistas estén centrados en Almería, no quiero que estén mirando si el rival viene salvado, ojalá ese partido le podamos evitar ese sufrimiento.

-Es importante que jugadores de la cantera como Marcos Peña o Marciano vayan tocando la puerta del primer equipo.

Van a acabar la temporada con nosotros, nos interesa que sigan viviendo la experiencia del día a día con nosotros. Se lo han ganado y posiblemente alguno más si estuviéramos en una situación más cómoda seguramente nos hubiéramos podido traer alguno más.

-El Almería se ha convertido ya en uno de los equipos en los que más tiempo ha estado.

Había mucha gente que decía que no podía estar dos años en el mismo equipo. A veces ha sido por decisión mía y otras porque el club no ha querido. Con el Espanyol ha sido el club en el que he estado más tiempo así que por qué no me va a marcar.