Melero: "Hay que controlar a Muriqi y Kang-In-Lee"

Gonzalo Melero ha analizado esta mañana en comparecencia abierta ante los medios de comunicación la visita del Real Mallorca este sábado al Power Horse Stadium (18:30). El centrocampista madrileño avisa de los peligros del conjunto de Javier Aguirre al contragolpe, así como la dificultad de generarle ocasiones y espera que puedan dejarse los deberes hechos antes de la visita al Espanyol en la última jornada liguera.

¿Qué Mallorca esperan el sábado tras certificar su salvación?

"No nos esperamos un Mallorca débil, sino en la tónica de todo el año, compitiendo todos los partidos y con dificultad para generarle ocasiones. Todavía tienen opciones de meterse en Europa y seguro que hablan de ello ganando aquí para tenerlo más cerca".

¿Ven este partido ya como una final?

"Ganemos o perdamos quedarán 3 partidos importantísimos. Si ganamos nos acercaríamos a la permanencia con algún punto por sumar y si perdemos no entraríamos en descenso esta jornada y lo dejaríamos todo para el final. Ojalá demos la tónica de los partidos de casa".

¿Olvidado ya el mal sabor de la visita a El Sadar?

"En Pamplona no estuvimos a la altura ni individual ni colectivamente, ojalá que ante nuestra afición en casa seamos capaces de estar a ese nivel que nos ha hecho ganar muchos partidos y demos un salto importante para la permanencia. El equipo hizo buen trabajo defensivo, pero ninguno de los jugadores de la parcela ofensiva nos encontramos cómodos porque lo hablamos. Muchos errores técnicos y en el pase, aparte que Osasuna hizo un gran partido, con mucha intensidad, como ellos querían. Lo que más daño nos hizo porque en el descanso hablamos de dar un paso más y ser capaces, fue el gol a los 30 segundos. Cuando nos acercábamos a su portería con el 1-0 llegó el gol a la contra que nos mató".

Ha estado mucho tiempo renqueante, ¿lamenta no verse al 100% en todo el curso?

"Desde la lesión tuve molestias en la rodilla y he ido con ellas a cuestas en la segunda vuelta. Eso nos pasa a casi todos, no jugamos casi nunca al 100%. Somos deportistas de élite y es complicado jugar sin ninguna molestia, hay que saber jugar con ello. Desde que llegué hasta la lesion que tuve fueron mis mejores momentos y luego he ido a cuentagotas, con partidos buenos y alguno malo. Es difícil mantenerse al 100% todo el año y pasamos por altibajos. Estoy más contento con la primera parte de la temporada".

Tres partidos en una semana con todo por decidir...

"Los partidos de casa son claves. El ambiente en casa está siendo precioso gracias a la afición e intentamos responder para que se sientan orgullosos. Nos gustaría tener los puntos del Mallorca como a todos, pero estamos en una situación favorable. El calendario nos puede beneficiar y le pido a la afición que nos ayude cuando lo pasemos mal porque habrá momentos malos y ojalá podamos celebrarlo luego todos juntos".

¿A nivel colectivo cómo está viendo la campaña?

"Si el equipo logra la salvación la temporada será buena, pero siempre hay que ser ambicioso e intentar dar ese puntito más que en algunos partidos nos ha faltado".

¿Dónde pueden estar las claves para doblegar a los rojillos?

"Lo principal es saber que el Mallorca es muy correoso y no te deja estar cómodo defendiendo muy bien y saliendo a la contra. Espero que la afición tenga la misma paciencia que nosotros para madurar el partido. El primer gol se puede marcar en el 10 o en el 80. Hay que controlar a Muriqi y a Kang-In-Lee y ojalá encontremos esos espacios entre líneas, que pueden ser la clave del partido".

¿Analizan mucho el calendario?

"Lo mejor es ir partido a partido y ganar el sábado para ponernos con 39. Sumando los dos de casa nos daría la permanencia sí o sí pero el Mallorca se juega Europa y el Valladolid la salvación. Si sumamos, nos salvaremos".

¿La ayuda del banquillo puede resultar providencial en este tramo final?

"Hay mucha gente con ganas de ayudar que va a ser fundamental en los partidos. El otro día los cambios ayudaron mucho porque los que salimos de incio estuvimos por debajo de nuestro nivel. Habrá minutos para todos porque todos llegan al límite físico".