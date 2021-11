Sebas López dará minutos a los menos habituales del Pulpileño ante el Castellón en Copa

El Atlético Pulpileño ya sí se centra en su ilusionante participación en Copa del Rey, este jueves ante el CD Castellón, después de que solventara con un punto su visita liguera al campo del Recreativo Granada, lo que le permite seguir cerca de las plazas de ‘play off’ de ascenso.

El entrenador del equipo rojinegro, Sebas López, aseguró tras este encuentro que piensa “dar minutos a la gente que menos partidos lleva”. Pese a que no sea su objetivo principal el torneo copero y al hecho de que futbolistas importantes descansarán de inicio, la ambición del Pulpileño será pasar de ronda.

El Castellón se vio obligado a parar durante dos jornadas a causa de un brote de covid y regresó a la competición este fin de semana, con victoria en su estadio ante el Betis Deportivo. De ganar los dos choques pendientes, estará en la zona alta en su grupo de Primera RFEF, la categoría inmediatamente por encima de la Segunda RFEF en la que milita el Pulpileño.

El equipo almeriense prepara el choque desde el domingo, cuando regresó a los entrenamientos después de que jugará el sábado en Granada. El míster espera que el esfuerzo del partido no pase factura, ya que reconoce que "corrimos mucho y terminamos bastante cansados".

Entradas a la venta el miércoles

Las entradas para presenciar el partido en directo en el San Miguel de Pulpí se ponen a la venta este miércoles en el estadio San Miguel, con horario de 18:00 a 21:00. Todos pasarán por taquilla, aunque el precio para los abonados es menor que las entradas generales. Así, los socios deberán abonar 10 euros, mientras que para los no socios se han establecido dos precios: 25 euros la entrada de tribuna y 20 la general.

En cuanto a los niños (de 4 a 12 años), los socios no abonados no pagan y los no abonados tendrán un precio de 5 euros.