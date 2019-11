A seguir caminando en positivo

Los representantes almerienses en el Grupo IX de la Tercera División hacen frente a una nueva y dura jornada de competición liguera este domingo, aunque los tres la encaran con gran optimismo debido a que todos llegan a la misma después de haber logrado buenos resultados. Así, CD El Ejido, Unión Deportiva Almería B y Poli Almería lucharán este fin de semana por mantenerse por la senda positiva que les haga dar un pequeño paso más hacia sus respectivos objetivos marcados para la presente temporada 2019-2020.

Los celestes, que ganaron la pasada jornada nada más y nada menos que al histórico y gallito Real Jaén (2-1), desean encadenar su decimotercera semana sin saber lo que es perder y poder así seguir haciéndose fuertes en la segunda posición de la tabla clasificatoria. Para ello, los de David Cabello tendrán que obtener premio en su visita al complicado feudo del Melilla CD (13:00), a un campo de La Espiguera donde los locales no pierden desde la tercera jornada liguera. Sin duda, no será un envite nada fácil para los del Poniente, que pase lo que pase mantendrán su condición de equipo de play off, zona en la que podría entrar otro almeriense.

HORARIOS Grupo IX · 15ª jornada



Vélez-Huétor Tájar 12:00

Huétor Vega-Alhaurín 12:00

Loja-Antequera 12:00

Melilla CD-CD El Ejido 13:00

UDA B-Porcuna 16:30

Motril-Poli Almería 17:00

Linares-Maracena 17:00

Torreperogil-Malagueño 17:30

Real Jaén-Torredonjimeno 18:15

El Palo-Mancha Real 18:30 Grupo XIII · 14ª jornada



Murcia Imp.-El Palmar 11:30

Lorca FC-Minerva 12:00

Cartagena B-Mar Menor 12:15

Churra-Águilas 12:30

Cartagena FC-Muleño 16:00

Minera-Plus Ultra 16:15

C. de Murcia-Pulpileño 16:30

Mazarrón-UCAM B 16:30

Los Garres-Lorca Dep. 17:00

H. Overa-Totana 17:00

Después de tres triunfos consecutivos y de llevar seis semanas sin conocer la derrota, la UDA B está a las puertas de las privilegiadas posiciones de promoción. Las mismas en las que podrían entrar si ganan en el anexo, a partir de las 16:30 horas, al Atlético Porcuna. Los de Nandinho quieren mantener la buena inercia desde que llegó el técnico luso al banquillo. Además, para que el filial rojiblanco pueda dar ese salto al play off desde la quinta plaza, el cuarto, el Motril, tendría que perder el choque en el que recibe al Poli Almería (17:00). El histórico cuadro capitalino almeriense pretende confirmar en tierras granadinas su reacción tras reencontrarse con la victoria, su primera como local este curso, la semana pasada ante el Melilla CD por un contundente 4-0.