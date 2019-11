La segunda plaza vuelve a ser celeste (2-1)

Ya son doce las jornadas consecutivas que lleva sin probar el amargo sabor de la derrota un CD El Ejido que este domingo se impuso por 2-1 al Real Jaén, otro de los aspirantes a disputar el play off de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Además, este nuevo triunfo permite a los celestes recuperar la segunda posición de la tabla clasificatoria en detrimento de un cuadro jiennense que llegó a tierras almerienses con muchas caras conocidas para la grada de Santo Domingo.

Alberto González, entrenador que dejó una huella imborrable a su paso por el club del Poniente, alineó de inicio nada menos que a tres ex del CD El Ejido, como son los casos de Álvaro Ocaña, Marcelo y, especialmente, el de Javilillo, ejidense de nacimiento y portador del brazalete de capitán durante muchos años de un conjunto celeste que dejó claro al gallito Jaén que este curso comparten mismo objetivo. No hubo ocasiones claras para ninguno en la primera parte, aunque fueron los locales los que protagonizaron más acercamientos al área rival. Cabe destacar una polémica jugada en el minuto 39, con un posible penalti a un celeste que no vio claro como para pitarlo el colegiado granadino Luis Alcoba Montes. Así, ambos equipos se retiraron a descansar unos minutos al vestuario con el 0-0 inicial en el luminoso de Santo Domingo.

La definición que le faltó a los de David Cabello en los primeros cuarenta y cinco minutos, sí que la tuvieron tras la reanudación. En el minuto 64’, Alberto Fuentes adelantaba a un conjunto almeriense que, por el momento, ha conseguido marcar en los catorce duelos ligueros que ha disputado. Con el paso del crono, Falu Aranda gozó de varias oportunidades para poner tierra de por medio, pero fue Diego Gámiz, en el 81’, precisamente tres minutos después de salir a sustituir a Aranda, quien haría el 2-0. Los jiennenses pusieron emoción en el último minuto con el 2-1, curiosamente obra de Javilillo, pero el CD El Ejido supo gestionar bien sus nervios.