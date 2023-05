El talón de Aquiles de la UDA

Hay que reconocer que la UDA ha respondido en los choques ante sus rivales, aquellos con los que actualmente está disputando una mini liguilla en busca de la permanencia. Tan sólo perdió el conjunto de Rubi en Valladolid, con polémica y en el descuento. Dato irrefutable, como también lo es la docilidad de este equipo, capaz de revivir a cualquier rival, ya esté abatido o cuasi sentenciado. La tranquilidad con la que Nico Fernández pudo centrar en el tanto ilicitano dice mucho o todo de la debilidad defensiva de un conjunto que gracias al factor individual en ataque de ciertos jugadores, sobre todo a balón parado o en segundas jugadas, está sobreviviendo en Primera.

Alguien puede pensar que no es el día para incidir en esta cuestión, pero la permanencia no está certificada y a un servidor le preocupa esa manifiesta endeblez que le ha llevado a los de Rubi a ser el equipo más goleado tras el nuevo conjunto de Segunda, el Elche. Sí, en ataque se genera cuando el esférico se encuentra en las inmediaciones del área y se solventan esas situaciones gracias al talento individual y al balón parado, ahí es donde juega la UDA con ventaja, pese a la cantidad de goles encajados, aunque Ely y Babic son máquinas a la hora de despejar gran parte de los centros laterales del adversario de turno.

Incluso acompañan al ataque con el referido balón parado o en segundas jugadas como la que dio origen al primer tanto del partido logrado por Baptistao, tras asistencia de Ely. El problema de este equipo es que no muerde, no encima al contrario, no transmite solidez, desde la delantera (con la excepción de Suárez), pasando por el centro del campo y culminando en la zaga, que demasiadas veces es acribillada a base de centros laterales. Siempre se dijo que el ataque depende más de la acción individual y que el sistema defensivo es el que se adquiere entrenando, gracias al trabajo y sapiencia del técnico.

Por lo tanto, extraigan conclusiones. Al margen del boquete que suele exhibir la UDA, la puntuación invita a soñar y más si los rivales se atascan en los partidos que le restan a la jornada. Ojo a la final del Copa del Rey. Si venciera Osasuna se clasificaría para la competición europea, por lo que en la liga ya lo habría dicho todo. Además, las celebraciones de la semana siguiente serían largas e intensas. Lo siento por los madridistas, pero una victoria de Osasuna podría ser clave para el devenir de nuestra UDA.