Canadá recibe a Galán, un exrojiblanco muy aventurero

Tailandia, Indonesia, Jordania, Hong Kong, Catar o Arabia Saudí no son un listado de destinos turísticos, sino solo algunos de los países exóticos en los que José Antonio Pedrosa Galán (2-2-1986, León) ha vivido a lo largo de su carrera. Un verdadero trotamundos del balón que estuvo a las puertas de llegar al fútbol profesional con la UD Almería, pero una grave lesión truncó parte de su sueño.

El centrocampista español recientemente emprendió su primera aventura en el continente americano, concretamente en Canadá, donde ahora milita en el Valour FC. Un etapa que Galán tenía ganas de iniciar, "no solo por lo futbolístico, sino por vivir en un país tan impresionante y del que me tan bien me han hablado", según declaraba en conversación con este diario.

Una estancia en la que el leonés se está encontrando muy cómodo, resaltando que "los jugadores, cuerpo técnico y gente del club me han dado una cálida bienvenida y están haciendo que mi adaptación sea muy rápida". Su paso por regiones tan diversas le ha permitido un gran disfrute, mientras trabajaba en una profesión soñada por muchas personas durante su infancia. Así, para el centrocampista "cada cultura tiene algo especial".

En el fútbol nacional no llegó a sobrepasar la categoría de bronce, si bien se quedó a las puertas de debutar en Primera División con la UD Almería, pero una grave lesión le privó este sueño. El jugador comenta a Diario de Almería que "a veces me pregunto que si me hubiera quedado en España podría haber llegado a Primera o Segunda". Además, José Galán se declara un fanático de la liga española, la cual asegura seguirla con continuidad y por lo que confirma tener "arrepentimientos de no haber insistido en hacer carrera en mi país".

"me da rabia cuando hay gente que me prejuzga o me pregunta si me dedico a viajar o hago esto por conocer países"

Su etapa en la tierra del Indalo le dejó marcado, considerando esta su segunda casa y donde le gustaría vivir con su mujer en un futuro. Viajar a Almería cuando pone pie en España se ha convertido en una tradición. Todo ello a pesar de que su salida no fue como él deseaba, al no ser renovado su contrato después de una lesión de larga duración cuando encima era capitán del equipo B, algo que todavía no ha logrado entender. No obstante, guarda grandes recuerdos, rememorando cuando llegó a tener dorsal con el primer equipo con Unai Emery y Hugo Sánchez, definiéndolo como mágico, evocando el gran trato que recibió de la hinchada rojiblanca. Una ligación con el sureste peninsular que le ha llevado a considerarse en la actualidad como seguidor unionista.

Se hace difícil entender su vida sin sus continuos viajes pegado a un balón, lo que muestra su gran pasión por el deporte rey. Asimismo, reconoce que "me da rabia cuando hay gente que me prejuzga o me pregunta si me dedico a viajar o hago esto por conocer países". Ante ello añade que "si hubiera sido así, no hubiera jugado todo en el 90% de los equipos donde he estado". No obstante, admite que su carrera es un poco atípica, aunque "lo único que me mueve es mi pasión y deseo de seguir jugando al fútbol profesional".

Una decisión que le llevó a convertirse en el primer jugador español en recalar en la liga tailandesa. Una decisión que pudo parecer arriesgada, si bien explica que "no considero que mi carrera hubiera sido mejor jugando en Europa primero". Pero no ha sido un "camino de rosas", tal como afirma el futbolista, el cual asegura que "está siendo una experiencia vital que no se paga con dinero".

Por otra parte, el balompié no le ha impedido completar su formación universitaria, donde es licenciado en Psicología por la Universidad de Almería. Lo que reconoce que "es lo mejor que pude hacer para tener algo a lo que agarrarme cuando me retire", si bien también tiene un recado para el sistema educativo español, manifestando que "no se nos pone fácil estudiar y hacer deporte de alto nivel a la vez". Así, Galán tuvo que ver cómo algún profesor le dijo que "tenía que decidir si quería jugar al fútbol o estudiar, pero ambas no eran posibles". Una formación tan importante hasta el punto que cuando pertenecía a la Cultural y Deportiva Leonesa pidió una cesión al Comarca de Níjar para completar su etapa académica.

Respecto al fútbol que se practica en Asia y Oriente Medio, aunque desde fuera pueda parecer similar, el jugador leonés aclara que en Arabia Saudí y Jordania se caracteriza por ser más físico, mientras en Catar, Tailandia o Indonesia prima más la técnica, la posesión y la construcción desde abajo. Una zona en el que ha podido contemplar estadios abarrotados, explicando que "es un tipo de hincha que no se cansa de animar y apoya no solo en las buenas".

Sin embargo, su estancia alejado de su tierra también ha tenido alguna parada en Europa, llegando a militar en el Rovaniemen Palloseura finlandés, una población de la que atestigua ser muy educada y formada. Un periodo en el que pudo observar las auroras boreales un 17 de septiembre, algo que considera ser de lo más bonito que haya podido contemplar, y cuya fecha jamás olvidará.

Tiene el privilegio de haber jugado la Champions League, concretamente su fase previa con el Santa Coloma. Etapa en la que coincidió con todo un campeón del mundo como Joan Capdevila

Además, tiene el privilegio de que a las futuras generaciones les podrá decir que disputó la Champions League. Fue en Andorra donde logró este hito, firmando con el Santa Coloma por un único mes con el fin exclusivo de disputar la fase previa de esta competición. Un ciclo en el que compartió habitación con un campeón del mundo como Joan Capdevila, viviendo el último partido de este futbolista. Todo un privilegio para Galán, como así asiente. Un corto tramo en el que estuvo en el Principado, pero del que asegura haber aprendido mucho de Joan y de su humildad. "No todos los días se puede jugar al lado de un campeón del mundo y de Europa", llega a afirmar este centrocampista.

Un futbolista cuya despedida de soltero adquirió cierta popularidad en redes sociales y de la cual se hizo eco algún medio nacional. Sus amigos le sorprendieron vistiendo cada uno alguna de las camisetas de los conjuntos por los que ha militado, pudiéndose distinguir la del Atlético de Madrid o la Cultural y Deportiva Leonesa. Una idea que José Antonio Pedrosa Galán recibió encantado, siendo su autor su hermano Pablo.

El detalle de mis amigos llevando distintas equipaciones de algunos de los clubs donde he jugado para mi despedida de soltero no me pudo gustar más! ❤️⚽️ pic.twitter.com/xx3rbjLVgo — Jose Pedrosa Galan (@Galanjp10) May 30, 2019

Canadá es su nuevo destino, pero no sabremos si habrá alguna próxima aventura de un futbolista trotamundos con sangre leonesa y con corazón almeriense, cuyo trabajo le ha permitido disfrutar de grandes experiencias y de aprender de otras culturas.