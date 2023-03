Por donde lo dejamos ayer

¿Quién dijo que esto ha acabado? Queda el título más importante, el que además se está defendiendo esta temporada. Unicaja Costa de Almería es vigente campeón de la SVM, algo para hacerlo valer como hasta el momento no se ha podido. En todo caso, realmente es ahora cuando toca, porque una vez dentro del playoff, y vista la igualdad, se parte con todas las opciones, las mismas que los principales candidatos. Lo primero es amarrar la entrada en la lucha por el título, puesto de playoff que puede ser matemático este sábado. Visita el Moisés Ruiz el último de los rivales directos, un Conectabalear CV Manacor que llega a siete puntos de los verdes a falta de nueve por jugarse todavía.

Cualquier victoria es suficiente para, sobrando dos jornadas, ser equipo de playoff, hasta incluso una derrota en el tie-break por cuestión de coeficientes de desempate. Prohibido fallar, se quiere un triunfo de tres puntos porque la recompensa podría ser mucho mayor, ya que matemáticamente también está al alcance la sexta posición. El Barça va séptimo con tres puntos menos y visita a Léleman Conqueridor Valencia. Si los culés no puntúan en Benicalap Sur, no podrán adelantar a los ahorradores en ningún caso, ni siquiera con un empate final a puntos y victorias/derrotas. Arenal Emevé Lugo, octavo, cuatro puntos menos, si pierde en Soria también quedará por detrás sí o sí al final de la fase regular.

Por lo tanto, hay que sacar el propio encuentro adelante, hacerlo de la mejor manera, con tres puntos, y después esperar marcadores para pasar una noche de tranquilidad y tener un gran premio a tanto sufrimiento. Este consistiría en afrontar los dos últimos encuentros, de gran dureza, en Gran Canaria ante Guaguas y en casa contra Teruel, con otra cara y sin presión, pero sobre todo como una enorme oportunidad de crecer de cara a la imagen que se va a dar en el playoff. Lo dicho, una vez dentro estará todo por decir, todo por ver y todo por jugar, elevándose a la máxima potencia las ganas de reivindicación de un buen grupo de jugadores de alto nivel que merecen dejar su huella esta temporada.

Pensar en si mismo no impide prestar la máxima atención al adversario de este sábado, para el que el encuentro es una auténtica final. Si cae en el Moisés Ruiz no habrá nada perdido del todo para Conectabalear CV Manacor, pero si vence podría dar un paso muy importante en su pretensión de jugar el playoff. Ya se quedó fuera de la Copa del Rey en la misma lucha con los mismos rivales, y no quiere que vuelva a repetirse. Ha ganado 8 partidos y ha perdido 11, con 29 sets a favor y 39 en contra. Sus victorias han sido contra Palma por 3-1 y 1-3, ante Textil Santanderina por 1-3 y 3-0, frente a Boiro por 3-1 y 0-3, todos de la zona más baja, más contra Arenal por 3-2 y Barça por 3-0.

En la primera vuelta Unicaja Costa de Almería jugó posiblemente su mejor partido hasta el momento y se llevó el triunfo en el Miquel Àngel Nadal con un rotundo 0-3, justo el día del ‘redebut’ como manacorense del brasileño Caetano Filter. Los problemas iniciales con sus fichajes mermaron al conjunto de Lluis Molada, que después no ha encontrado toda la regularidad deseada, manteniéndose en el mismo grupo con los verdes, los lucenses y los catalanes para pelear por las plazas sexta a novena. Así fue en la primera vuelta y así sigue siendo en la segunda, un pulso por entrar en la Copa del Rey que ahora lo es por el playoff y que para los ahorradores puede quedar decidido ya.

El colocador del equipo es el tinerfeño internacional César Martín, campeón con Guaguas hace dos temporadas, como fichaje de peso para el proyecto manacorense de este año. Como opuesto, con la baja de Chourio por lesión, ha actuado los últimos partidos otro de sus fichajes ‘tardíos’, el cubano Luis Vidal, cuya posición natural es la de central, potente, con dos metros y dos centímetros. Caetano Filter es su gran referente en ataque, un viejo conocido de la Superliga, siempre en Manacor. El receptor brasileño pone carácter a su equipo. Como centrales actúan el joven Alejandro Rivas, de 18 años, con el más experto Joaquín Monteagudo, cuya trayectoria en la competición es amplia y brillante.

El equipo titular habitual de Molada tiene al receptor Ferrán Morato, de 30 años, experto igualmente y procedente de Barça. Ha ganado la titularidad con la marcha del venezolano Héctor Salerno, que cursó baja hace unas pocas semanas para irse a Qatar. El líbero de Conectabalear CV Manacor es otro conocido, pese a su juventud, en la Superliga, dada su gran calidad. Se trata de Toni Piris, 21 años, tercera temporada en el club, y siempre un seguro de vida en recepción. Su suplente es Sebastiá Gibanel, otro joven producto de la casa. En juventud y futuro destaca el colocador de reserva, Guillem Pont, fichado del ‘vecino’ Palma, así como el opuesto Llorenç Truyols, ambos de 19 años.

El potencial manacorense sin Salerno y sin Chourio se ve mermado, pero sigue siendo un rival muy peligroso, con las ideas muy claras y con la necesidad de asaltar el Moisés Ruiz, pensando en aprovechar el momento de ‘debilidad’ por la derrota copera en el que puede encontrarse Unicaja Costa de Almería. Todo lo contrario ha mandado pensar uno de los capitanes ahorradores, Jorge Fernández, que aboga por quedarse con los dos sets de alto nivel jugados con Soria para continuar la racha de victorias en liga, para ampliarla hasta las cinco, con la ayuda de la afición en el día de su reencuentro tras casi un mes.