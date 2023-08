Vicente Moreno: "Doy el punto por bueno"

Falta de centrales : "Teníamos una dificultad en los centrales, pero ha surgido una oportunidad como la de Kaiky por esa necesidad, intentaremos completar la plantilla. Quiero felicitar a Kaiky porque no es fácil entrar tal como estaba el partido. Ha tenido un papel importante".

Inicio de curso : "No queremos perder mucho tiempo en cosas que parezcan excusas. Hemos tenido dos penaltis contra el Rayo, contra el Madrid parecía que podíamos ganarlo. Por demérito nuestro no hemos empezado bien la segunda parte. Somos de los equipos que más faltas recibimos y de los que más tarjetas nos estamos llevando".

Sumar : "El verte cada semana con cero puntos no ayuda nada, nos hubiera gustado sacar tres. Pero lo doy por bueno, por lo menos hemos roto y a pensar en el próximo partido en casa que hay que sumar de tres".

Análisis : "Tengo la sensación de que en la primera parte estuvimos bien dentro de lo que cabe. No es nada fácil, estábamos donde queríamos. No hemos estado bien en la segunda parte, fíjate lo curioso del fútbol que nos hemos mantenido a un gol de distancia. En esa recta final creo que ha habido una acción de penalti muy clara".

A pesar del punto rescatado 'in extremis' en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz el técnico rojiblanco no se mostró nada eufórico. No obstante, Vicente Moreno no dudó en dar "el punto por bueno", añadiendo que " verte cada semana con cero puntos no ayuda ". Por su parte, también hizo referencia a un posible penalti que protestaron los rojiblancos en la recta final, considerando que era "muy clara".

Sergio González: "Es más error nuestro que mérito del rival

Valoración: "Lo primero que hemos sumado un punto, lo segundo que hemos perdido dos. Te vas con la sensación de un golpe frío, cincuenta segundos de desconexión y tiras al traste el partido. Me da pena por los futbolistas, no hemos estado acertados en el inicio del juego. En la segunda parte después del parón del agua hemos jugado un poco donde nos podían hacer daño. Una acción de balón parado nos tira al traste tres puntos que eran muy sabrosos. Lo de hoy no tiene nada que ver con lo del otro día" "Hoy es más error nuestro que mérito del rival".

Errores: "Nos hemos equivocado en el guion del partido, después del parón del agua hemos jugado en lo que requería para ellos. Pero aún así no hemos estado sufriendo. En el descuento no hemos sido capaces de tener esos pases que nos hubieran dado tranquilidad. Estamos fastidiado, pero esto sigue. Estar concentrado a balón parado es muy importante y no lo hemos estado".

Factor casa: "Entendemos que por inercia vamos a ganar en casa a todos, pero va a costar. No queda otra que seguir, esto acaba de empezar. El año pasado teníamos cero puntos, tampoco tenemos que empezar a fustigarnos. Estoy cabreado, pero pienso que acaba de empezar. Hemos sumado cuatro puntos, estamos más cerca de los 42. Lástima que esa acción te baja ese brillante inicio a un buen inicio. Creo que hemos estado más cerca de tener seis puntos que cuatro puntos".

Gol encajado: "Ha sido una acción muy rara, esos balones de 40 metros es muy difícil que no salte nadie, demasiadas facilidades en Primera División. Luego tiene un golpeo fantástico, pero era algo sencillo poder haberla sacado adelante".