Vicente Moreno: "Se ha visto en parte el Almería que queremos"

Bellingham: "No me ha sorprendido en absoluto su posición. Eso estaba muy controlado y trabajado, pero tiene ese nivel. Es una de las cosas que me fastidia, ha aparecido desde segunda línea en sus dos goles y lo habíamos trabajado a conciencia. No sólo está el error tuyo, que evidentemente lo hemos tenido, sino también mérito del rival".

Carlo Ancelotti: "El Almería ha jugado un muy buen partido"

Adaptación de Bellingham: "Se debe a la madurez y a la personalidad que tiene. Ayuda que haya estado en Alemania. Se ha adaptado muy bien a la liga y a nuestro estilo. Está muy bien".

Ocasiones concedidas: "Nos ha sorprendido el Almería en la primera contra que ha hecho. ¿Podía defenderse mejor? Sí. Pero ha sido una contra perfecta y han marcado. Tienen calidad. No hemos perdido la cabeza y hemos tenido movilidad. Que no haya una posición fija y que se muevan Vinícius, Rodrygo y Bellingham hacen que el rival se sienta incómodo".

Rombo: "No es una apuesta firma. Con Lucas y Camavinga nos hemos puesto con dos líneas de cuatro, cómodos con un bloque más bajo. A nivel ofensivo el rombo no te permite controlar tan bien las bandas, pero permite mayor movilidad en opciones".

Portero: "Como en Bilbao, Lunin ha jugado muy bien. Tenemos confianza en él, la misma que con Kepa. Antes o después tendrá que jugar, puede ser el siguiente partido".

Kroos y Modric: "Kroos ha jugado muy bien con balón. Luca también ha manejado el balón, ha controlado los tiempos del partido. El protagonismo será igual, puede ser que jueguen menos minutos".

Número de goles para Vinícius: "Ninguno. Lo están haciendo bien. La movilidad que ellos tienen nos viene bien para crear oportunidades. Ojalá sigan así. Tendremos partidos en las que habrá menos oportunidades. El banquillo está bien cubierto con Joselu, un jugador de otro perfil y presencia en el área".

Reprimenda a Vinícius: "Me he quejado de una pérdida innecesaria, me ha contestado y le he dicho que no, que no tenía que perder el balón. No quiero quitarle el genio que tiene y a veces arriesga un poco, pero ahí me enfado un poco. Pero otras veces me ilusiono con sus jugadas. El balance es que me ilusiono muchas más veces que las pocas que me enfado".

Posible bajada de sueldo si la cámara no entra en el vestuario: "Las cámaras no entran al vestuario porque tenemos derecho a que no entren. Pero si fuera obligatoria su entrada, sí, me rebajaría el sueldo para que no entrase".

Temperatura: "Estamos acostumbrados, no tenemos ventaja ni desventaja. Es para los dos equipos. Ambos estábamos cansados. Ha sido un partido intenso, de ida y vuelta. El Almería ha jugado un muy buen partido".