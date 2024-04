El talento de los profesionales de Almería brilla en la ‘premiere’ de ‘Licantropía’

Almería volvió en la tarde del viernes, a extender la alfombra roja para disfrutar de la premiere de una película con sello de la tierra. Vestidos de gala, flashes en el photocall y mucha alegría, que se compartió en el Auditorio Maestro Padilla y se viralizó en las redes sociales. Era la premiere de la película Licantropía, dirigida por la almeriense Nieves Gómez, rodada en parte en los escenarios en la provincia, un equipo de profesionales almerienses y como estrella el gran actor Will Shephard.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, arropó a la directora y al equipo de producción, acompañada de los concejales Joaquín Pérez de la Blanca y Amalia Martín, En su intervención, felicitó “a nuestra paisana Nieves Gómez, y a todo el equipo que ha trabajado con ella: actores, actrices y técnicos, que durante muchas semanas unieron esfuerzo, trabajo y talento para poder hacer Licantropía, una película muy especial, que revisa y actualiza un género clásico, como es la intriga y el suspense fantástico, y que tiene en los paisajes de Almería uno de sus principales atractivos”.

Además, la alcaldesa agregó que “nos gusta además que este debut en pantalla grande de un equipo en el que hay tantos almerienses esté teniendo un merecido reconocimiento en muchos festivales de cine nacionales e internacionales, donde ya ha obtenido más de treinta premios y menciones de honor, lo que sin duda servirá de acicate para emprender nuevos proyectos”.

Por último, María del Mar Vázquez incidió en el compromiso del Ayuntamiento con el audiovisual. “Apoyando al cine estamos apoyando los valores de la cultura, apoyando a la industria cinematográfica como creadora de empleo, y apoyando al objetivo de promoción y difusión turística que el cine siempre tiene con Almería”.

La directora, Nieves Gómez, estaba muy emocionada y explicó que “me he rodeado de un equipo mayoritariamente almeriense, y, en esta línea, quiero poner en valor el talento de los técnicos de nuestra provincia”.

Junto a ella estaba el protagonista Will Shephard, quien destacó que “es una película que tiene mucho mérito. La producción la ha tenido que sacar adelante Nieves con su esfuerzo y en la misma se refleja el enorme talento que tiene. Ya sabéis que tengo un vínculo emocional con Almería, donde he rodado y por eso en cuanto me propuso el proyecto, acepté”.

Entre los profesionales del equipo se encuentra David Miralles, que ha creado la banda sonora y acompañó a la guitarra, antes de la proyección, a la también almeriense Sol Ruiz, que ha cantó el tema principal de la producción.

La película, como se ha mencionado, tiene sabor a Almería: fue rodada en un pequeño pueblo de Lugo y en Almería, en localizaciones de Bayárcal y Gérgal. La historia de ‘Licantropía’ se ambienta en el año 1812.

Dos cazadores se ven obligados a refugiarse en una cabaña con los supervivientes del ataque de un hombre lobo. Es una revisión de uno de los mitos más universales que, sin embargo, tiene detrás muchos más elementos temáticos. Nieves Gómez explica que “en los festivales les cuesta encasillar el trabajo en un género, pues hay mucho suspense, acción, fantasía y leyenda, pero también refleja esa cara oculta de la luna y un alegato contra cualquier tipo de violencia”.

El cine de nuevo brilló en la tarde-noche del viernes en el Auditorio Maestro Padilla con ‘Licantropía’, de Nieves Gómez, una película que seguro continuará dando grandes alegrías al equipo de producción y a la ciudad en su conjunto. Fue la gran fiesta del cine almeriense, con mucha emoción en una sala que estuvo repleta de público para disfrutar de una película con sello almeriense para el mundo.