Rifirrafe entre Patricia Ramírez y Antonio del Castillo en redes sociales por los documentales sobre crímenes

Cada vez son más los documentales sobre crímenes mediáticos que llegan a plataformas de contenidos como Netflix, Prime Video, HBO, etc. Unos "true crime" a los que ahora se ha unido una nueva fórmula como es la producción de series de ficción que dramatizan estos hechos; por ejemplo las que recogen la historia de la guardia urbana catalana Rosa Peral, o la de la pequeña Asunta.

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado cuando tenía apenas 8 años por Ana Julia Quezada, la entonces pareja del padre del menor, ha mostrado claramente su rechazo a este tipo de producciones: "Desde el principio no hemos querido protagonismo con esto, hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel".

Así de rotunda se ha manifestado esta misma semana en un vídeo publicado en YouTube con el que ha convocado una concentración el próximo sábado, 11 de mayo, bajo el lema 'Nuestros peces no están en venta' con la que rechazar las producciones audiovisuales de quienes "se están intentando lucrar con su muerte". El mismo que tras ser compartido por SOS Desaparecidos en la red social X ha provocado un encontronazo con Antonio del Castillo, padre de la desaparecida Marta del Castillo.

“Sí, también estaba en contra de la prisión permanente revisable. Que cada cual haga lo que quiera. Los documentales ponen de manifiesto los errores judiciales y policiales y mi hija no ha aparecido. Que me critiquen lo que quieran”, ha respondido a esta publicación Antonio del Castillo.

La madre de Gabriel ha lamentado “profundamente” el dolor que puedan “crear” sus palabras y ruega al padre de Marta del Castillo que no las interprete contra él, ya que -afirma- habla de su pequeño y del derecho que tiene a su “memoria y olvido” después de encontrarlo. “Usted está haciendo lo indecible por encontrar a su hija”, añade.

“Usted tuvo la suerte que la Guardia Civil hizo un gran trabajo, yo tuve la desgracia de que la Policía Nacional sólo daba coces por donde fueron. Y sigo padeciendo de ello”, responde a su vez Antonio del Castillo.

Finalmente, Ramírez asevera que éste tiene “toda la razón”, aunque le pide que se ponga en su “situación” e imagine que quisiera “descansar” y no lo dejasen tras seis años. “No la pague conmigo, Antonio, yo a usted le tengo admiración por su lucha, no quisiera imaginarlo, y el respeto total hacia su familia”, añade.

Toda la razón Antonio. Imagínese que usted está en mi situación y después de seis años no le dejan descansar y usted quisiera hacerlo. No la pague conmigo, Antonio, yo a usted le tengo admiración por su lucha, no quisiera imaginarlo, y el respeto total hacia su familia. 🫂