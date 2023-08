Vicente Moreno: "El resultado ha sido demasiado duro"

Vicente Moreno no hacía un drama de la derrota, aunque aseguraba que el resultado era demasiado duro. El valenciano recordaba la dificultad de jugar con recién llegados y se lamentaba de que Alberola Rojas no expulsase a Unai López por doble amarilla.

Valoración: "El resultado ha sido demasiado duro. Los detalles iban a tener importancia y nos encontramos con dos penaltis... Seguramente son penaltis, con errores evitables. Eso dificulta que el equipo se asiente. El Rayo sólo ha tirado una vez a portería aparte de los penaltis. Hemos tenido ocasiones para acercarnos en el marcador. Todavía estamos lejos de lo que queremos. Algunas cosas sí me han gustado, pero esto va de resultados, por lo que no podemos estar contentos".

Guion: "No hay que buscar excusas. Las circunstancias eran las que eran. Las dos acciones de los penaltis hacen que sea difícil hacer una lectura del partido, dificultando a un equipo que está en construcción. Nuestros jugadores tienen un nivel alto en acierto de ocasiones gol, pero hoy no".

A más: "Hay mucho margen de mejora, algo que es bueno. Hay mucho trabajo por delante: los fichajes apenas han entrenado. Son circunstancias que dificultad. Ya dije en la previa que lo suyo es que no hubiese jugado ninguno de inicio. Hemos tenido que tirar de Baba y dentro de la dificultad no lo ha hecho mal, pero el margen de mejora está ahí. Tenemos que trabajar mucho, el problema es que no hay tiempo. Hay que ganar y después trabajar. Se trabaja mejor ganando. El margen de mejora es brutal".

Posición de Édgar: "Édgar es más central que centrocampista, pero nos puede hacer la labor en el medio del campo si tenemos esa necesidad".

Mercado: "La idea de lo que queremos mejorar la tenemos claras Sabemos dónde tenemos las virtudes y dónde los defectos. Normalmente digo qué necesitamos fichar más de puertas hacia dentro que de puertas hacia fuera. El club sabe qué es lo que pienso sobre los puestos para mejorar".

Penaltis y posible expulsión de Unai López: "Los dos penaltis han sido decisivos, pero también lo pudo ser la segunda amarilla de Unai López. El árbitro acertó con los penaltis, pero también pudo sacar esa segunda amarilla".