El Almería, condenado por los penaltis ante el Rayo Vallecano en el estreno liguero (0-2)

Era el estreno liguero, lo que debía ser un día grande. Almería y Rayo Vallecano abrían fuego esta curso a la ahora llamada LaLiga EA Sports en una calurosa tarde en el Power Horse Stadium. El día, un viernes en pleno agosto, y la hora, las 19:30 horas, no invitaban demasiado a ello. Aún así, casi quince millares de seguidores no dejaron vacío su asiento. Pero lo que difícilmente podían esperar era el guión que iba llevar el partido y que en menos de media hora los de Vicente Moreno con dos penaltis, ambos por errores impropios de un futbolista de Primera División, iban a ir ya por detrás en el marcador.

Era el primer once de Vicente Moreno en partido oficial, pero ya iba a dejar un nombre propio. Tanta confianza tiene el valenciano en Baba, el último en llegar al conjunto rojiblanco, que no escatimó en ponerlo titular con apenas un entrenamiento completado. Este fue el único movimiento realizado con respecto a la foto inicial en el último amistoso de pretemporada ante el Granada y de manera obligada después de que este pasado jueves se cerrase el traspaso de Samú Costa al Mallorca.

Los rojiblancos avisaron en primer lugar cuando Embarba, con apenas seis minutos disputados, pudo poner en aprietos a Dimitrievski, pero la zaga rayista se le adelantó antes de que el madrileño llegara a finalizar. Sin embargo, estaban siendo los de Francisco, que estaba viendo el partido desde uno de los palcos, quienes estuvieran una marchita por delante. Así, Isi Palazón pudo poner el primero con un lanzamiento de falta en el borde del área que se marchó por encima de la portería de Mariño para alivio del graderío.

No obstante, los almerienses parecieron reaccionar con una jugada por banda de Pozo, al que le había llegado un balón en carrera que no llegó a cortar el Pacha Espino a pesar de estirar la pierna, que Embarba mandó a las nubes. Era tan solo un espejismo, lo peor estaba por venir. Apenas sobrepasado el primer cuarto de hora Edgar, aún no siendo nuevo en esto, pecó de novato al propinarle una patada a Nteka al llegar tarde a cortar el balón. Penalti de manual que el rayista Isi no perdonó engañando a Mariño, quien se tiró a su izquierda.

Los pupilos de Vicente Moreno necesitaban una urgente reacción si querían darle una alegría a su hinchada. De esta manera parecía que iba a ser cuando el argentino Robertone desde la frontal obligó a Dimitrievski meter la mano para evitar el gol del argentino. Una vez más se trataba de tan solo un espejismo. Antes de la media hora los madrileños iban a gozar de otra pena máxima por una mano de Akieme previo cabezazo de Aridane. En esta ocasión Nteka tampoco iba a fallar, si Isi le pegó a la derecha de Mariño, el galo la mandó al otro lado.

Se complicaba mucho el partido el Almería, que la tuvo en la testa de Baba en un saque de esquina, pero su cabezazo se marchó por encima del marco franjirrojo. Más tarde, Luis Suárez tuvo una clarísima ante Dimitrievski a pase de Akieme, que vio a la perfección el desmarque del colombiano. El de Santa Marta estaba siendo el más activo de los locales, teniéndola una vez más con un disparo que se volvió a tomar una vez más al meta macedonio.

Sin embargo, el rayista Unai López con un disparo cruzado que desvió Mariño pudo suponer el tercero. Duro palo con el que los almerienses se marchaban a vestuarios, mucho tenía que cambiar en la segunda parte para que los de Vicente Moreno pudieran rascar algo. Es por ello que el técnico valenciano realizó su primer cambio tras el descanso, dando entrada a Arribas en lugar de Lázaro Vinicius.

En el segundo tiempo el Rayo Vallecano no iba ser tan claro dominador. De esta forma los rojiblancos comenzaron a poner en aprietos el marco madrileño. Fue Babic en un saque de esquina quien avisó con un cabezazo que se marchó por encima de la madera. Todavía tenía que cambiar mucho la cosa si el conjunto indálico quería puntuar. También la tuvo Embarba en un disparo que se fue alto. Los indálicos estaban reaccionando pero era insuficiente. Y así fue, los tres puntos se acabaron marchando a Vallecas.

Mal comienzo de la UD Almería en este arranque liguero ante su gente, a la que no pudo darle la primera alegría de la temporada, en el Power Horse Stadium. Dos penaltis impropios de futbolistas de esta categoría acabaron por condenar a los de Vicente Moreno. Todo ello cuando en tan solo ocho días tendrán que recibir a todo un Real Madrid, al que ya pusieron en aprietos el pasado curso. Por su parte, el Rayo Vallecano tendrá otro encuentro a domicilio cuando visite al recién ascendido Granada.