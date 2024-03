Joan da una victoria clave al Almería B ante el Huétor Vega (0-1)

Victoria de vital importancia en la lucha por el play off la que consiguió el Almería B en su visita al Huétor Vega. Un solitario tanto de Joan, justo antes de pasar por vestuarios, dio el triunfo a los rojiblancos, quienes logran su cuarta victoria consecutiva. Tres puntos con los que el conjunto indálico continúa consolidándose entre los primeros cinco clasificados y aleja a los granadinos, de quienes les distancia ya nueve puntos, de la pelea por un billete para el play off.

Los rojiblancos ponía rumbo a tierras granadinas para afrontar un encuentro de gran importancia en la lucha por un billete para el play off. Separados por seis puntos, los almerienses tenían la opción de dejar aún más atrás a uno de sus perseguidores en el objetivo por terminar el curso regular entre los cinco primeros. Y lo hacían en un gran momento después de encadenar tres victorias por segunda vez en la presente temporada. Por su parte, los hueteños, que venían de caer en su visita al Torre del Mar, estaban ante una de sus últimas oportunidades de engancharse en la pelea por disputar la fase de ascenso.

Aunque los almerienses venían de conseguir una importante victoria ante el Huétor Tájar la pasada jornada, hasta cinco novedades presentó el once de Alberto Lasarte. El técnico jienense no podía contar en esta ocasión con Marcos Peña, quien jugó ayer sábado con el primer equipo y que ya es uno más a las órdenes de Pepe Mel. Por su parte, recuperaba a Hugo Neves tras cumplir ciclo de amonestaciones y volvía a tener a su disposición a Rachad después de su participación con la selección sub-20 de Marruecos, introduciendo a ambos en el once. Mientras, las otras tres novedades fueron las del guardameta Obón, Álex Mendes y Josema.

Antes de que se alcanzara el primer cuarto de hora la tuvo Luis Lara con un disparo de larga distancia, pero se marchó demasiado alto. Más clara la tuvo Rachad superada la media hora en un mano a mano con el guardameta, pero el portero sacó una mano milagrosa al hispanomarroquí. Por su parte, los granadinos también rozaron el gol con un disparo ajustado de Carlos Galdón después de irse de tres rivales.

Todo apuntaba que ambos equipos se marcharían a vestuarios sin que se moviera el marcador, pero ahí apareció Joan, quien está en estado de gracia, para adelantar a los rojiblancos. El centrocampista catalán, quien venía de marcar en las dos últimas jornadas, batió al meta local llegando desde segunda línea a pase de Cantón. El encuentro estaba ya donde querían los rojiblancos, quienes estaban logrando tres puntos de enorme importancia.

Gol anulado

A la vuelta de vestuarios, antes de que se llegara a la hora de juego, Rachad estuvo muy cerca de ampliar distancias. El hispanomarroquí la tuvo al borde del área, pero su disparo se fue fuera rozando la escuadra del marco defendido por Jorge Sánchez. Los hueteños lograron igualar el encuentro en el minuto 60 con un gol de Dani Salvatierra, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego muy ajustado con la línea de los rojiblancos.

Más tarde los almerienses volvieron a estar a punto de anotar el segundo, pero el guardameta sacó el disparo de Luis Lara para mantener a los suyos con vida. Con el paso del tiempo ambos equipos comenzaron a realizar cambios, entrando por parte local un viejo conocido de los rojiblancos como Pedro Pérez, quien la pasada temporada militó en el conjunto indálico. Pero no se movió más el marcador y el Almería B sumó tres puntos de enorme importancia en la lucha por el play off, alejando a nueve puntos al Huétor Vega, antes de recibir la próxima jornada al Motril.