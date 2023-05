Ciudadanos, cierre por liquidación en Almería

Una imagen vale más que mil palabras. Ciudadanos vuelve a cerrar sede. Cierre por liquidación. En este caso la que abrieron hace unos meses en el corazón de la capital como epicentro geopolítico de su batalla de cara a las municipales. El fracaso en las urnas el 28 de mayo los deja sin representación en el Ayuntamiento de la capital y tampoco en la Diputación Provincial, apenas ocho actas por la provincia y una única alcaldía en Lúcar, por lo que no hay fondos para sostener ningún local y mucho menos un bajo en la Plaza de las Flores. Ya ocurrió con la sede inicial que durante años tuvieron en un edificio de Oliveros. Durante meses han estado empleando la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) en la Rambla Obispo Orberá como hicieron durante la campaña por motivos de aforo en la visita de Inés Arrimadas. Los malos resultados que han venido concatenando en los últimos comicios los han ido privado de la financiación pública necesaria para seguir proyectando su mensaje desde un enclave privilegiado y ahora con más motivo porque no concurrirán a las generales del próximo 23 de julio.

Ciudadanos no ha conseguido el escaño que buscaba en la capital, el que le daba su encuesta que los convertía en partido bisagra y determinante. Rafael Burgos se ha quedado fuera del Ayuntamiento y también el que fuera su candidato en las anteriores municipales, Miguel Cazorla, que ha tenido que presentarse por Almería Avanza al ser relevado por el que fue su mano derecha. La organización en descomposición ha desaparecido prácticamente del mapa de la provincia pasando de 48 a 8 concejales con apenas 3.427 votos en las 14 localidades en las que presentaron candidatura. Tras el paso por las urnas han retrocedido en seis puntos en relación a los comicios de hace cuatro años, casi 19.000 votos menos que en las elecciones de 2019. Burgos reconocía tras conocer los resultados que "no valen lamentos cuando la gente no quiere que nada cambie, es una pena pero es así". La refundación de Cs no ha generado la confianza suficiente entre los españoles que los han privado de representación institucional dentro y fuera de Almería.