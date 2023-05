El pactómetro del 28-M: 11 localidades buscan gobierno de dos o más partidos en Almería

El mapa de Almería ha sufrido un cambio importante de colores en las elecciones municipales de este domingo. El azul ha teñido el interior y la costa almeriense y se ha expandido por feudos históricamente socialistas con la excepción de la comarca del Nacimiento que sigue apostando al rojo. La victoria arrolladora del PP se ha cimentando en las mayorías absolutas cosechadas en las principales localidades de la provincia en las que necesitaron el acuerdos con otros partidos en los comicios locales de hace cuatro años (Almería, El Ejido, Roquetas, Adra, Huércal de Almería y Huércal-Overa) y también en los ayuntamientos que han experimentado un fuerte tirón y podrían 'robar' a los socialistas si cierran acuerdos de gobierno como ocurre en Níjar, Carboneras y Albox. Los populares consolidan su mayoría aplastante en la Diputación Provincial con 16 escaños, el doble del PSOE (8), mientras que Vox mantiene su tendencia al alza y tendrá cuatro diputados. El escándalo de los votos por correo con siete detenidos en Mojácar que marcó la recta final de la campaña dentro y fuera de la provincia no ha tenido impacto electoral en esa localidad porque se revalidan los resultados de los comicios de 2019 y, por tanto, la hegemonía del PP con un nuevo alcalde.

El PP se ha fagocitado a Ciudadanos pasando de 414 a 515 concejales, la mayor representación local de su historia con un 48% de los votantes y 139.285 papeletas. En 2011 superaron los 148.000 votos, pero se quedaron en 465 actas. El PSOE llegó al récord de 483 en 1995 y desde entonces nadie había superado esa barrera. Los populares crecen casi diez puntos, más de 25.000 sufragios, de los que 19.000 se corresponden con los que ha perdido Cs. Los socialistas han retrocedido más de cinco puntos, de 437 a 388 concejales, perdiendo en torno a 17.600 votos que en muchas localidades se han trasvasado directamente al PP y otras escisiones de agrupaciones de electores e independientes. La abrupta caída en representación no sólo se atribuye a la pérdida de alcaldías, sino que también está estrechamente vinculada a su pérdida de peso en las grandes corporaciones como la capital (de 9 a 7), Roquetas (6 a 5) y Adra (de 7 a 6).

15 alcaldías que cambian por votación directa

Sin necesidad de pactos, los populares han recuperado con mayorías absolutas en los municipios de Armuña, Alhabia, Bayárcal, Felix, Purchena, Zurgena, Vélez-Blanco, Urrácal, Albanchez y Los Gallardos tras los fichajes de los excandidatos de Cs y Alcolea con la incorporación del que era alcalde con las siglas de Izquierda Unida. De la quincena de pueblos que cambian el partido gobernante sólo tres pasan a manos de los socialistas (Abla, Gérgal e Íllar) y los independientes que abandonaron el PSOE se quedan con el plenario al completo de Sierro.

11 ayuntamientos pendientes de pactos

El pactómetro del 28-M en Almería deja once localidades pendientes de acuerdos de gobierno para tener estabilidad al no conseguir ningún partido una mayoría suficiente para ser investido el próximo 17 de junio, veinte días después de los comicios. La cultura del pacto y la concesión volverá a jugar un papel determinante para cerrar coaliciones que permitan sumar más de la mitad de actas necesarias surgiendo extraños compañeros de viaje y en ocasiones condenando a entenderse a candidatos enfrentados. Las antipatías irreflexivas y el mercadeo de escaños, dietas y liberados pasarán a un primer plano en los próximos días en aras de una pluralidad democrática que obliga al consenso. El juego de tronos para no caer en la irrelevancia política salpicará a alguna de las corporaciones más importantes de la provincia como la de Carboneras, Albox y Níjar y el PP vuelve a sentarse a negociar con mucho más que ganar que perder.

El municipio nijareño se ha convertido en el principal batacazo del socialismo almeriense en las municipales. Esperanza Pérez (PSOE) se ha quedado prácticamente sin opciones de gobierno pese a ganar en votos porque su empate a 10 concejales con el PP le da la llave del gobierno local a Vox. Los socialistas estuvieron a 34 papeletas de conseguir el acta número 11 que le daba la mayoría absoluta. En Benahadux ha vuelto a brotar de las urnas un escenario político de lo más fragmentado y la victoria de actual alcaldesa, Noelia Damián (PP), no será suficiente si no suma a sus cinco concejales los dos de Vox para tener mayoría frente a los 2 de electores independientes (EIB) y 2 del PSOE. En Carboneras los dos grandes partidos cerraron el recuento con 6 actas y todo queda en manos de Salvador Hernández, exalcalde independiente que en esta convocatoria ha concurrido bajo las siglas de Ciudadanos.

El PP consigue 53 mayorías absolutas y el PSOE presidirá 36 corporaciones, pendientes de las 11 localidades que necesitan pactos

En Albox se ha registrado una victoria del PP insuficiente y el gobierno dependerá de su capacidad de entendimiento con el que ha tenido el bastón de mando en la última legislatura, el candidato de UCIN, Francisco Torrecillas. Otros independientes serán bisagra en Canjáyar y Chercos. Socialistas y populares han empatado a cuatro concejales y decidirá el único edil electo de Canjáyar Cien por Cien. Y en Chercos, el alcalde más longevo del país, José Antonio Torres (97 años), ha perdido su hegemonía que mantenía desde la década de los noventa. El PSOE ha conseguido cuatro actas, dos el veterano regidor y uno Ciudadanos, Vox e Independientes por Chercos. A los socialistas le basta con sumar un escaño para recuperar esa alcaldía históricamente del PP. También se plantea un escenario aparentemente más favorable a los intereses del PSOE en las localidades de Garrucha, Líjar, Rioja y Turre en los que tendría que llegar a un acuerdo de gobierno con los concejales electos de la confluencia Con Andalucía (Izquierda Unida, Podemos, Equo y Alianza Verde). Pero no está hecho, ni mucho menos.

La cercanía ideológica no siempre es favorable y en ocasiones hay hostilidades casi instintivas entre los candidatos que son insalvables a la hora de alcanzar acuerdos. Ocurre, por ejemplo, en Garrucha. El candidato de Con Andalucía, Álvaro Ramos, se plantea pactar con el PP por "ética" si no se marcha la actual alcaldesa socialista, María López. En Arboleas, con poco más de 4.500 habitantes, lo tiene algo más crudo al vencer por cinco concejales frente a los cuatro del PP, pero depende del respaldo de los dos representantes de UCIN, una candidatura que lidera la que era mano derecha del regidor. Josefa Rodríguez Gallegos ha sido primera teniente de alcalde de la corporación que ha presidido Cristóbal García (PSOE) al que abandonó para concurrir bajo las siglas de la Unión de Ciudadanos Independientes, un partido de ámbito nacional que sigue con su expansión en la provincia. Ahora tiene la posibilidad de completar la jugada con un jaque mate a sus antiguos compañeros.

El bipartidismo concentra el 76,5% del voto

El notable tirón experimentado en las urnas por el PP en las municipales ha incidido directamente en el fortalecimiento del bipartidismo en la provincia que ha conseguido acaparar el 76,5% del electorado y vuelve a salvar con garantías el envite de la atomización del espectro político. Sigue estando por debajo del 80% cosechado en los comicios de 2011, pero se incrementa en cuatro puntos en relación a las de 2019. Hace cuatro años los dos grandes partidos sumaban más de 80 alcaldías y a partir del 17 de junio estarán al frente de más de 90 porque en mayorías absolutas ya tienen 89 y una decena de pueblos están pendientes de pactos en los que están directamente implicados. Los populares han conseguido 53 ayuntamientos y los socialistas 36. De hecho en 36 localidades, en su mayoría de escasa población con la excepción de Cuevas y Macael, no había opción de alternancia al bipartidismo y los vecinos sólo podían elegir entre las dos papeletas de siempre. A pesar de que han sido las elecciones locales con más pluralidad de la historia con partidos independientes y minoritarios y agrupaciones de electores en una treintena de municipios, tan sólo tres formaciones han conseguido hacerse con el bastón de mando.

Tanto ADEPART en Partaloa como Tod@s en La Mojonera repiten victoria y se suma Juntos por Sierro que ha arrollado en las urnas al PSOE del que se escindieron. UCIN gobernaba en Albox y será determinante, pero ha dejado de ser la fuerza más votada. A pesar de la aparición de nuevos actores y candidaturas locales inéditas hasta la fecha, este escenario de voto fragmentado no ha tenido apenas incidencia en la composición de las nuevas corporaciones. En Roquetas había 13 candidaturas y sólo 5 listas consiguen representación, mientras que en la capital concurrían 10 y tendrán concejales en el plenario cuatro partidos. La formación regionalista Almerienses que debutaba con ilusión se ha quedado en apenas mil sufragios y tampoco han logrado entrar en el consistorio Almería Avanza (Miguel Cazorla) y Almería Suma (Carmen Mateos).

Vox crece y Ciudadanos desaparece del mapa

Tampoco Ciudadanos ha conseguido el escaño con el que soñaba en la capital. Su encuesta falló porque les daba uno que quería ser bisagra pero finalmente no salió. Rafael Burgos se queda fuera y el partido sólo logra mantener la Alcaldía de Lúcar. La formación desaparece del mapa y pasa de 48 a 8 concejales con apenas 3.427 votos en toda la provincia. Retroceden seis puntos, casi 19.000 votos menos que en 2019. Es la cruz de la moneda del 28M. La cara la representa Vox que se consolida como tercera fuerza política y no ha dejado de crecer en la provincia. Ha ganado 11 concejales en relación a los anteriores comicios, de 22 a 33, acaparando el 9,1% del electorado, nada menos que 26.579 votos, casi 5.000 más que en 2019. La confluencia Con Andalucía mantiene una base mínima del 3,4% de los votantes, perdiendo mil papeletas y pasando de 18 a 13 concejales. Una de las formaciones emergentes que ha conseguido crecer en Almería es UCIN que ya tiene 15 actas (4 más) repartidas por diferentes localidades (concurrían en ocho) con 3.632 votos. Han perdido la Alcaldía de Albox, pero tienen la llave en esa localidad y también en Arboleas.

Ni el candidato más longevo ni la más joven

El alcalde con más edad del país, José Antonio Torres (97 años), no ha revalidado su hegemonía en Chercos y el PSOE ha sido el partido más votado. Eso sí, no hay mayoría absoluta y la negociación que se inicia podría implicar a varios partidos como los independientes de María Franco y Ciudadanos, cuyo cabeza de lista es el sobrino político del regidor que abandonó el equipo de gobierno hace unos meses para concurrir por separado. La candidata más joven de la provincia, Rosario del Pino (20 años), tampoco ha tenido suerte y se queda fuera de la futura corporación de Viator a la que quería acceder bajo las siglas de Cs. España Vaciada se presentaba en uno sólo municipio de Andalucía, Alcóntar, y no gobernará pero ha conseguido colar a 3 concejales entre los 1.015 que tendrá la provincia en la próxima legislatura. Y a cero votos se ha quedado la candidatura paracaidista que presentó en Turrillas el hermano y familia del alcalde de Cuevas, Antonio Fernández. Dos de los fichajes más mediáticos del PP de cara al 28 de mayo, los empresarios Diego Bravo y Sergio Domínguez han sido derrotados en las urnas en los comicios de Cuevas y Tabernas.