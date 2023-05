Alfonso García: "Queremos que Vera encabece el desarrollo económico de la provincia"

–Alcalde, primeras elecciones municipales a las que se enfrenta como candidato a ostentar la vara de mando. ¿Qué espera de estos días de campaña hasta el 28 de mayo?

–Espero poder disfrutar de la campaña. Es un momento único, realmente importante y de gran responsabilidad. Es la primera vez que me enfrento a una campaña como candidato a la Alcaldía, tengo un equipo fantástico conmigo y espero que en estos días podamos transmitir a nuestros vecinos todos los proyectos que ya hemos puesto en marcha y todos aquellos que vamos a comenzar si confían en nosotros una vez más. Queremos seguir trabajando por nuestro pueblo.

–¿Cómo ha sido el camino hasta llegar hasta aquí desde que dimitiera José Carmelo Jorge Blanco a finales del mes de enero?

–José Carmelo ya me había comentado su intención de abandonar la Alcaldía porque no se encontraba bien y, por ello, ya había ido delegando un poco, así que, bueno, tuve unas semanas para hacerme a la idea, para prepararme para lo que venía. Han sido unos meses apasionantes, de mucho trabajo, de tener un mayor contacto con mis vecinos, que es lo que a mí me gusta, hablar con ellos, saber de primera mano sus problemas y cómo les puedo ayudar.

–Presenta una candidatura que “se dejará el corazón por la ciudad”. ¿Cuáles son las claves de su programa electoral?

–El programa está elaborado con medidas reales, realizables, que están en nuestra mano, que dependen de nosotros. No vendemos humo, somos realidad. Además, son medidas inclusivas, para todos, integradoras del pueblo y la playa, y sostenibles, que nos permitirán seguir avanzando y trabajando para mantener nuestra ciudad a la cabeza del desarrollo económico de la provincia, manteniendo y potenciando nuestra identidad como pueblo, nuestra riqueza.

Alfonso García, alcaldable de Vera "Lo más importante es la repercusión económica que traerá consigo la llegada del AVE"

–Son muchos los retos de futuro a los que se enfrenta Vera. ¿El papel que va a tener en la llegada del AVE a la provincia es el más importante?

–Quizá a nivel provincial y si hablamos de infraestructuras, el AVE es sin duda el hito que va a marcar el futuro más próximo. Pero lo más importante es la repercusión económica que traerá consigo la llegada de ese AVE, tanto para nuestro municipio, como para los municipios colindantes y para la provincia en general.

–Desde su equipo de Gobierno siempre han subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones. ¿Qué pueden esperar los veratenses en la próxima legislatura fruto de ese trabajo conjunto?

–Es fundamental esa cooperación entre administraciones. Y eso tiene mucho que ver con el partido político que gobierna. La prueba más cercana la tenemos en desdoble de la carretera A-352 Vera-Garrucha, que une el pueblo y la playa, y que se desbloqueó y terminó cuando el Partido Popular, con Juanma Moreno, llegó al Gobierno de la Junta de Andalucía. Con el Partido Popular en el Ayuntamiento, en la Diputación de Almería, en la Junta de Andalucía y, casi con toda seguridad, en el Gobierno de España a finales de año, estamos convencidos de que Vera experimentará ese crecimiento que nos convertirá en referente de la provincia y de nuestra comunidad.

–Una de las grandes propuestas de su equipo es la desestacionalización del turismo. ¿Cómo lo van a hacer?

–El turismo de sol y playa evidentemente es el principal reclamo de nuestro municipio, nuestra maravillosa costa, nuestro clima… Pero la clave para desestacionalizar el turismo es potenciar nuestra riqueza histórica, cultural y también gastronómica. Las actuaciones en el Cerro del Espíritu Santo son muy importantes en este sentido, pero también lo son la conversión de diferentes edificios municipales en centros para el ocio y la cultura: los antiguos juzgados serán un centro cívico y expositivo permanente, la Casa Orozco albergará un museo arqueológico, la Plaza de Abastos va a sufrir una remodelación integral que va a permitir contar con una oferta variada y atractiva, el cine Regio va a abrir durante el invierno con una cartelera de actualidad. Además, estamos centrados en el desarrollo de la playa con la construcción de una zona deportiva de primer nivel, un centro de educación infantil y primaria, el tan ansiado centro de salud o la puesta en marcha de una oficina de atención al ciudadano de forma permanente, ya inaugurada. Por otro lado, Vera seguirá siendo la sede de importantes competiciones deportivas que son un gran atractivo para multitud de personas, y siempre fuera de temporada.

Alfonso García, alcaldable de Vera "Estamos centrados en el desarrollo de la playa, con la construcción de una zona deportiva de primer nivel"

- El deporte es también uno de los grandes atractivos del municipio de Vera, que ha acogido grandes torneos de distintas disciplinas como baloncesto y fútbol, entre muchas otras. ¿Qué proyectos pueden esperar los ciudadanos de la localidad y la Comarca en este sentido?

- Tenemos proyectada una zona deportiva en Vera Playa, que incluirá dos pistas de vóley playa, unade calistenia, una de fútbol sala, otra de baloncesto, una de fútbol 7 con vestuarios y unas pistas deatletismo. También queremos seguir potenciando la celebración de competiciones deportivas deprimer nivel como el Triatlón Ciudad de Vera o la Media Maratón, así como las diferentes carreraspopulares, el torneo de baloncesto UPLA U13, la Levante Cup y otras más. Además, seguiremosdesarrollando el proyecto Vera Sport Destination, que tiene como objetivo, precisamente, convertira Vera en sede de competiciones deportivas de primer nivel.

–En las últimas elecciones, José Carmelo Jorge cosechó los mejores resultados históricos del PP en la ciudad. ¿Le supone ello una presión añadida?

–Siempre, todo lo que se ha hecho antes y que se ha hecho bien supone una presión añadida, por supuesto. Pero intento no pensar en ello y centrarme únicamente en trabajar en este proyecto, que, por cierto, tiene mucho de José Carmelo, como te podrás imaginar. No es un proyecto hecho en dos días, llevamos meses, diría incluso años, de trabajo de todos los que integrábamos antes el Partido y de los que somos ahora.

–Alcalde, diríjase a sus vecinos: ¿por qué deberían depositar su confianza en usted?

–Somos un equipo fantástico de personas súper preparadas, con ganas de trabajar por la ciudad, de darlo todo por mejorar la vida de sus vecinos. Muy conscientes de la responsabilidad que significa llevar un Ayuntamiento y trabajar por tus ciudadanos. Somos personas a las que nos gusta la gente, hablar con los vecinos, conocer su problemática real e intentar dar soluciones a todo lo que está en nuestra mano. Y llevamos un proyecto real y realizable, basado en mejorar la vida de todos los veratenses y en hacer crecer Vera y mantenerla en la cabeza del desarrollo de la provincia.